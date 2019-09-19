Це чорна мітка для Кремля, – журналіст про ув'язнення російського актора Устінова

У Росії розгорівся скандал через актора Павла Устінова, якого російський суд засудив до 3,5 роки колонії. Мовляв, на мітингу він один накинувся на дев'ятьох поліцейських і почав їх бити.

Журналіст Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів, що для Росії це досить звичайна історія. Зараз там почалися репресії проти опозиції, людей постійно садять ні за що, щоб залякати всіх інших.

До слова: У Росії актора засудили на 3,5 роки після абсурдного затримання на мітингу

За його словами, Устінов – артист, його доля зацікавила багатьох його колег, зокрема, досить відомих і навіть попсових. Вони масово почали записувати відеозвернення на підтримку арештанта. Окрім цього, на захист актора виступили вчителі, православні священники та навіть деякі члени партії "Єдина Росія".

Такого рівня ізоляції Володимира Путіна від решти суспільства за час його правління ще не було. Одне діло, коли проти влади бунтує якийсь там креативний клас, і зовсім інша – коли весь народ,

– сказав Яковина.

Що цікаво, на захист Устінова вже виступила опозиція, зокрема, один з головних ворогів Путіна – Олексій Навальний. Вони щосили хвалять артистів за солідарність, яка в них прокинулась.

Підтримка з боку опозиціонера – це чорна мітка для Кремля. Вона переводить весь конфлікт навколо Устінова в режим "Навальний проти Путіна". І зараз все виглядає так, що Путін програє,

– наголосив журналіст.

Він додав: "Для російського диктатора просто немислимо зазнати поразки в настільки принциповому поєдинку. Він зараз робитиме все можливе, щоб якось викрутитися і звільнити Устінова, нібито, без участі опозиції. Але дурнів немає – всі все чудово бачать".

Що відомо про масові протести у Росії?Люди підтримували кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляли, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.



Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Безумный мир":