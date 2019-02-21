Це державний підкуп виборців, – експерт про субсидію "живими" грошима

З наближенням президентських виборів, які відбудуться 31 березня, влада всіма способами хоче заволодіти прихильністю українських виборців. Одним із таких способів – це монетизація субсидій.

Політичний експерт Олександр Солонтай у ефірі 24 каналу зазначив, що він є прихильником монетизації субсидій. "Краще пізно, ніж ніколи", – сказав гість ефіру.

Субсидії "живими" грошима українці вперше отримають у березні: як це відбуватиметься? Читайте у матеріалі 24 каналу

Це державний легалізований підкуп, тобто інші купують готівкою, а тут влада офіційно купує прихильність мільйонів людей завдяки офіційним податкам. Є дуже багато речей, які влада робить під вибори, але це не означає, що це погані речі,

– пояснив Солонтай.

"Нарешті вибори простимулювали зробити правильні кроки. Тому нам частіше треба організовувати вибори, щоб правильні речі робились частіше", – додав експерт.

Що таке субсидія?Це цільова і раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Центру в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібні: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

Як відбуватиметься монетизація субсидій? Пенсіонери отримають нараховану субсидію разом з пенсією – на свої пенсійні картки або готівкою через поштові відділення чи кур'єром. Час отримання – з 4 по 25 березня. Решта українців з 12 березня отримуватимуть першу субсидію грошовим переказом через "Ощадбанк".