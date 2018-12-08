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      Це дикунство! – Гройсман категорично висловився щодо нерівності зарплат чоловіків і жінок

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      Виступ Володимира Гройсмана на Жіночому конгресі
      Виступ Володимира Гройсмана на Жіночому конгресі / Screenshot

      Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що питання ліквідації розриву в оплаті праці чоловіків і жінок потребує негайного вирішення.

      Про це він заявив під час другого Українського жіночого конгресу.

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      "Зараз нам потрібно ліквідувати нерівність в оплаті праці. Дивимося на статистику і бачимо: жінки чомусь отримують менше грошей. Це дикунство, і цього не може бути у суспільстві. Проблема потребує негайного вирішення. Якщо будуть пропозиції системного врегулювання – ми консолідуємо більшість для ухвалення рішень", – наголосив прем'єр. 

      Гройсман запропонував обговорити питання нерівності зарплат жінок і чоловіків на рівні центральної влади.

      Беззаперечно, між чоловіками та жінками має бути рівність. Я радий, що представництво жінок у державній владі зростає,
      – додав він. 

       

      Теги: Новини України Гроші Новини політики Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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