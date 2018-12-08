Це дикунство! – Гройсман категорично висловився щодо нерівності зарплат чоловіків і жінок
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що питання ліквідації розриву в оплаті праці чоловіків і жінок потребує негайного вирішення.
Про це він заявив під час другого Українського жіночого конгресу.
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"Зараз нам потрібно ліквідувати нерівність в оплаті праці. Дивимося на статистику і бачимо: жінки чомусь отримують менше грошей. Це дикунство, і цього не може бути у суспільстві. Проблема потребує негайного вирішення. Якщо будуть пропозиції системного врегулювання – ми консолідуємо більшість для ухвалення рішень", – наголосив прем'єр.
Гройсман запропонував обговорити питання нерівності зарплат жінок і чоловіків на рівні центральної влади.
Беззаперечно, між чоловіками та жінками має бути рівність. Я радий, що представництво жінок у державній владі зростає,
– додав він.