Це дикунство! – Гройсман категорично висловився щодо нерівності зарплат чоловіків і жінок

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що питання ліквідації розриву в оплаті праці чоловіків і жінок потребує негайного вирішення.

Про це він заявив під час другого Українського жіночого конгресу.

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"Зараз нам потрібно ліквідувати нерівність в оплаті праці. Дивимося на статистику і бачимо: жінки чомусь отримують менше грошей. Це дикунство, і цього не може бути у суспільстві. Проблема потребує негайного вирішення. Якщо будуть пропозиції системного врегулювання – ми консолідуємо більшість для ухвалення рішень", – наголосив прем'єр.

Гройсман запропонував обговорити питання нерівності зарплат жінок і чоловіків на рівні центральної влади.

Беззаперечно, між чоловіками та жінками має бути рівність. Я радий, що представництво жінок у державній владі зростає,

– додав він.