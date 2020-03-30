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      Це дискримінація, – Кличко різко відреагував на урізання бюджету місцевих громад

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      Віталій Кличко / Getty images

      Мер Києва Віталій Кличко незадоволений ухваленням Верховною Радою законопроєкту про зміни в податкове законодавство. За його словами, бюджети місцевих громад втрачають 15 мільярдів гривень.

      "Цей законопроєкт є дискримінаційним і, ба більше, це грабунок місцевого самоврядування", – сказав Кличко в коментарі 24 каналу.

      До слова Уряд вніс до Ради законопроєкт про зміни до державного бюджету: що пропонують

      Він наголосив, що не можна всіх міст України позбавляти можливості отримувати 100% оренду на землю.

      В деяких великих містах є багато джерел надходження в бюджет, але маленькі міста мають єдині надходження – це оренда за землю, а тому їх залишили взагалі без грошей. Зараз мери міст ставлять запитання, як нам далі жити в таких умовах,
      – зазначив мер Києва.

      "Бюджети місцевих громад обмежили на 15 мільярдів гривень. Це вкрай негативна статистика. Адже боротьба з коронавірусом лежить насамперед на плечах мерів різних міст України. Треба закупити обладнання, маски, тести, а на це все треба гроші з місцевого бюджету", – додав Кличко.

      Цікаво У Києві вилікувалися від коронавірусу двоє осіб, – Кличко

      Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Раді наголосив, що уряд буде підтримувати місцеве самоврядування. Так, залишили акцизи і ще цілу низку інструментів для місцевої влади.

      "Відклали ми лише деякі капітальні видатки, які повернемо, коли поборемо коронавірус і його наслідки", – сказав прем'єр.

      Реакція Віталія Кличка на рішення Верховної Ради: відео

       

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Коронавірус в Україні Новини Києва Бюджет 2020 Віталій Кличко Карантин в Україні 2020
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