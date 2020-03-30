Це дискримінація, – Кличко різко відреагував на урізання бюджету місцевих громад
Мер Києва Віталій Кличко незадоволений ухваленням Верховною Радою законопроєкту про зміни в податкове законодавство. За його словами, бюджети місцевих громад втрачають 15 мільярдів гривень.
"Цей законопроєкт є дискримінаційним і, ба більше, це грабунок місцевого самоврядування", – сказав Кличко в коментарі 24 каналу.
До слова Уряд вніс до Ради законопроєкт про зміни до державного бюджету: що пропонують
Він наголосив, що не можна всіх міст України позбавляти можливості отримувати 100% оренду на землю.
В деяких великих містах є багато джерел надходження в бюджет, але маленькі міста мають єдині надходження – це оренда за землю, а тому їх залишили взагалі без грошей. Зараз мери міст ставлять запитання, як нам далі жити в таких умовах,
– зазначив мер Києва.
"Бюджети місцевих громад обмежили на 15 мільярдів гривень. Це вкрай негативна статистика. Адже боротьба з коронавірусом лежить насамперед на плечах мерів різних міст України. Треба закупити обладнання, маски, тести, а на це все треба гроші з місцевого бюджету", – додав Кличко.
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Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Раді наголосив, що уряд буде підтримувати місцеве самоврядування. Так, залишили акцизи і ще цілу низку інструментів для місцевої влади.
"Відклали ми лише деякі капітальні видатки, які повернемо, коли поборемо коронавірус і його наслідки", – сказав прем'єр.
Реакція Віталія Кличка на рішення Верховної Ради: відео
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