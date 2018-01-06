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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це для мене сенсація, – Віта Семеренко прокоментувала останню гонку

23:51, 6 січня 2402 Читать новость на русском
Віта Семеренко
Віта Семеренко / Sport.bigmir.net

Українська біатлоністка Віта Семеренко здивувалася своїй "чистій" стрільбі під час змагань 6 січня.

Про це українка, яка завдяки чистій стрільбі зуміла пробитися з третього десятка на подіум гонки переслідування в Оберхофі, розповіла в інтерв’ю "Чемпіонату".

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Вона також поділилася, що у спринті сильно нервувала і переживала, а на переможній гонці навпаки ж вирішила просто зібратися і отримати задоволення від процесу.

Чотири нулі стали для мене сенсацією. На останньому підйомі я думала, якщо витримаю і мене не обійдуть, то нікому не віддам це третє місце на дистанції. Так і вийшло, тому я щаслива,
– додала Семеренко.

Також Семеренко привітала українців зі святами.

"Думаю я зробила гарний подарунок їм, собі, тренеру і рідним: моєму улюбленому синові і моєму коханому чоловікові", – додала спортсменка.

Теги: Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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