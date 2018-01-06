Це для мене сенсація, – Віта Семеренко прокоментувала останню гонку
Українська біатлоністка Віта Семеренко здивувалася своїй "чистій" стрільбі під час змагань 6 січня.
Про це українка, яка завдяки чистій стрільбі зуміла пробитися з третього десятка на подіум гонки переслідування в Оберхофі, розповіла в інтерв’ю "Чемпіонату".
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Вона також поділилася, що у спринті сильно нервувала і переживала, а на переможній гонці навпаки ж вирішила просто зібратися і отримати задоволення від процесу.
Чотири нулі стали для мене сенсацією. На останньому підйомі я думала, якщо витримаю і мене не обійдуть, то нікому не віддам це третє місце на дистанції. Так і вийшло, тому я щаслива,
– додала Семеренко.
Також Семеренко привітала українців зі святами.
"Думаю я зробила гарний подарунок їм, собі, тренеру і рідним: моєму улюбленому синові і моєму коханому чоловікові", – додала спортсменка.