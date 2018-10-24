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      "Це дуже чіткий сигнал агресору": відома мета найбільших навчань в історії НАТО

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      У НАТО розповіли про масштабні навчання Trident Juncture 2018
      У НАТО розповіли про масштабні навчання Trident Juncture 2018 / Фото з відкритих джерел

      Ситуація у сфері європейської безпеки погіршилась. Альянс відповів на виклик найбільшою адаптацією до вимог колективної оборони з часів холодної війни – проведенням навчань Trident Juncture 2018.

      Про це заяв Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Укрінформ".

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      Так, масштабні військові навчання, які розпочинаються 25 жовтня, надсилають дуже чіткий сигнал потенційному агресору.

      Trident Juncture 2018 надсилає дуже зрозуміле послання як усім нашим країнам (державам НАТО – 24 канал), так і будь-якому потенційному агресору. НАТО не шукає конфронтації, але готове захистити всіх наших союзників від будь-яких загроз,
      – наголосив Столтенберг.

      Столтенберг також зауважив, що європейська безпека була значною мірою підірвана протягом останніх років.

      "Сценарій навчань є вигаданим, але висновки ми виносимо справжні. Навчання випробують нашу готовність до відновлення суверенітету нашого союзника, у цьому випадку – Норвегії, після умовної збройної агресії", – додав він.

      У навчаннях братимуть участь сертифіковані Сили реагування НАТО. Це дасть змогу випробувати елементи посилення військ та перекидання військового обладнання з Північної Америки та по всій Європі.

      Нагадаємо, навчання "Trident Juncture-2018" стануть одними з найбільших в історії НАТО. У них будуть задіяні близько 45 тисяч осіб з 31 країни, більше 150 літальних апаратів, 60 кораблів. Українські військові також візьмуть участь у тренуваннях. 

      Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.

      У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.

      Теги: Новини політики Новини США НАТО Норвегія Арктика
      Джерело: 24 Канал
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