Це дуже рідкісна травма: Цуренко розповіла, коли повернеться до гри

Тенісистка Леся Цуренко під час поєдинку четвертого кола Roland Garros травмувала мяз усередині таза.

Про це спортсменка розповіла БТУ.

"Це був який незручний рух, швидше за все якийсь дуже маленький м'яз всередині таза. Мені сказали, що це дуже-дуже рідко таке буває, що зазнаєш травми таких м'язів", – розповіла українка.

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Цуренко додала, що перед матчем провела дуже швидку та активну розминку і була готова грати на всі 100.

Тенісистка переконана, що це пошкодження не пов'язане ні з її попередніми травмами, ні з підготовкою до матчу.

В неділю, 10 червня, Цуренко пройшла обстеження в Парижі, де залишалася на день.

МРТ мені призначили дуже швидко. І ось, я отримала результати: там невеликий надрив внутрішнього м'яза, дуже рідкісна травма. Але це максимум тиждень, так що щодо все добре,

– додала вона.