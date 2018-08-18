21:59
18 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 17°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, сьогодні
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

"Це фейк": Омелян прокоментував інформацію про продаж продукції компанії дружини у РФ та Криму

319 Читать новость на русском
Володимир Омелян
Володимир Омелян / economics.unian.ua

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав фейком інформацію про продаж продукції компанії його дружини Світлани Бевзи в окупованому Криму та у Росії.

Про це політик повідомив в коментарі сайту 24 Каналу.

Читайте також: "Лише ведмеді": український міністр продовжив влучно тролити Росію

"Це фейк. Світлана з 2014 року розірвала всі контракти з російськими магазинами. Інтернет-магазин FARFETCH – це найбільший західний холдинг, який продає товари по всьому світу. Той сайт, який згадує Дубинський – піратський, не виключаю, що так само створений, як і під час історії з "Майбахом", – заявив Омелян. 

Він також додав, що на його думку, ця інформація з'явилася у відповідь на оголошення ним ініціативи про заборону пасажирського сполучення з РФ.

На офіційній сторінці компанії BEVZA також прокоментували цю інформацію.

Ми звернулися до головного офісу компанії Farfetch з проханням прибрати одяг з даного сайту-партнеру, на якому розміщена колекція дворічної давності, що давно знята з продажу. Бренд BEVZA не має жодного контракту на продажі своєї продукції в РФ з 2014,
– заявили в компанії.

Вони також додали, FARFETCH має право продавати речі через партнерів-акселераторів по всьому світу (більше 400 магазинів), без погодження з брендами.

Нагадаємо, журналіст Олександр Дубинський написав, що У Росії та в окупованому Криму продається дизайнерський одяг авторства дружини міністра інфраструктури України Володимира Омеляна – Світлани Бевзи. Товари на ці території доставляє інтернет-магазин Farfetch, з яким у Бевзи укладено контракт.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що посієш: бойовики Путіна, які повернулися з Донбасу, безчинствують у Росії
сьогодні, 19:00 Що посієш: бойовики Путіна, які повернулися з Донбасу, безчинствують у Росії
Олексій Чибісов
В чем реальная проблема с "евробляхерами"
сьогодні, 16:00 В чем реальная проблема с "евробляхерами"
Ілля Кенігштейн
"До бідності і зубожіння": від чого тікають українці і за чим женеться Україна
сьогодні, 15:00 "До бідності і зубожіння": від чого тікають українці і за чим женеться Україна
Олександра Дрік
Чому Кернес ніколи не сяде
сьогодні, 14:00 Чому Кернес ніколи не сяде
Тетяна Мартинюк
"Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
сьогодні, 12:00 "Нові люди" децентралізації: звідки беруться поборники змін?
Віталій Ковач
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Головні бої розгорнулись на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської
 18 лютого 2014 , 20:51
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Новачок Карпат розповів, що виграв конкуренцію в зірки Серії А
 7 вересня 2017 , 09:41
Клуб екс-наставника Динамо через супергол втратив перемогу і шанс вийти на 1-е місце
 16 лютого , 21:05
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук