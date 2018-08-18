"Це фейк": Омелян прокоментував інформацію про продаж продукції компанії дружини у РФ та Криму

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав фейком інформацію про продаж продукції компанії його дружини Світлани Бевзи в окупованому Криму та у Росії.

Про це політик повідомив в коментарі сайту 24 Каналу.

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"Це фейк. Світлана з 2014 року розірвала всі контракти з російськими магазинами. Інтернет-магазин FARFETCH – це найбільший західний холдинг, який продає товари по всьому світу. Той сайт, який згадує Дубинський – піратський, не виключаю, що так само створений, як і під час історії з "Майбахом", – заявив Омелян.

Він також додав, що на його думку, ця інформація з'явилася у відповідь на оголошення ним ініціативи про заборону пасажирського сполучення з РФ.

На офіційній сторінці компанії BEVZA також прокоментували цю інформацію.

Ми звернулися до головного офісу компанії Farfetch з проханням прибрати одяг з даного сайту-партнеру, на якому розміщена колекція дворічної давності, що давно знята з продажу. Бренд BEVZA не має жодного контракту на продажі своєї продукції в РФ з 2014,

– заявили в компанії.

Вони також додали, FARFETCH має право продавати речі через партнерів-акселераторів по всьому світу (більше 400 магазинів), без погодження з брендами.

Нагадаємо, журналіст Олександр Дубинський написав, що У Росії та в окупованому Криму продається дизайнерський одяг авторства дружини міністра інфраструктури України Володимира Омеляна – Світлани Бевзи. Товари на ці території доставляє інтернет-магазин Farfetch, з яким у Бевзи укладено контракт.