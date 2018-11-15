"Це фейк": У Держлікслужбі спростували дані про ліцензію на імпорт продуктів з марихуани

У Державній службі України з лікарських засобі та контролю за наркотиками спростували інформацію про видачу ліцензії на імпорт продуктів з марихуани.

Раніше у низці українських ЗМІ з'явилась інформація про те, що Держлікслужба видала першу ліцензію на імпорт продуктів з марихуани.

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ЗМІ зсилаються на прес-реліз американської компанії C21 Investments Inc, яка є вертикально інтегрованою компанією канабіс-індустрії, що культивує, обробляє та поширює продукти з канабісу у США.

Прес-реліз з'явився на сайті компанії ще 7 листопада, проте українські ЗМІ звернули на неї увагу лише майже через тиждень після публікації.

У коментарі 24 каналу у Держлікслужбі спростували достовірність видачі подібної ліцензії.

"Це є фейк", – небагатослівно прокоментував відповів представник Держлікслужби з управління держрегулювання за обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

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Нагадаємо, 17 жовтня в Канаді набув чинності закон, що дозволяє усім жителям купувати, продавати і навіть вирощувати коноплі вдома. Канада стала першою з країн Великої сімки, яка легалізувала подібний закон.