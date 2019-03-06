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      Це фінансова катастрофа, – Шабунін про скасування покарання за незаконне збагачення

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      Це фінансова катастрофа, – Шабунін про скасування покарання за незаконне збагачення
      Це фінансова катастрофа, – Шабунін про скасування покарання за незаконне збагачення / ibilingua.com

      Скасування статті за незаконне збагачення може викликати фінансову катастрофу, оскільки покарання за корупцію було вимогою всіх ключових кредиторів України: і МВФ, і Світового Банку, і США, і ЄС. Тому цим рішенням влада примудрилася плюнути в обличчя всім їм одночасно.

      І це при тому, що в травні Україна має віддати 1 мільярд доларів попередніх запозичень, розповів у своєму відеоблозі "Право на гідність" автор та голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. 

      Читайте також: Скасування статті про незаконне збагачення: проти кого з високопосадовців вже закрили справу

      "Далеко не факт, що хоч хтось з кредиторів дасть гроші нашим шулерам. А значить з’являється реальна загроза дефолту та знецінення гривні. Як ви розумієте, біднішими станемо ми з вами, а не політики", – відповів Шабунін.

      За його словами, вбивши покарання за незаконне збагачення, політики подарували собі індульгенцію коштом збіднення українців. 

      Політичну відповідальність за таке потворне рішення Конституційного суду несуть: Президент України, бо він – призначив третину суддів, та парламентська коаліція, яка призначила ще третину. Так, КС на дві третини призначений політиками, подарував цим політикам можливість спокійно насолоджуватися вкраденими у нас грошима,
      – наголосив автор відеоблогу.

      Шабунін заявив, що Порошенко обманює, переконуючи, що все нормально і нічого не трапилося. 

      "Мовляв, він подасть в Раду законопроект, яким відновлюється покарання за незаконне збагаченням, депутати його проголосують і всі буде як і раніше. Це відверта, цинічна брехня. Навіть якщо законопроект проголосують, то, по-перше, всі теперішні справи будуть закритими і відновити їх буде не можливо", – додав голова "Центру протидії корупції".

      Відео повного випуску відеоблогу "Право на гідність" за 6 березня 2018 року

       

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      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Законодавство Корупція Фінанси Транш МВФ Відеоблоги Віталій Шабунін
      Джерело: 24 канал
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