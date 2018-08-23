Це ганьба країни, – в мережі гнівно розкритикували патріотичний образ Світлани Лободи

Співачка Світлана Лобода розбурхала мережу патріотичним вбранням у жовто-блакитних кольорах. Користувачі мережі гостро розкритикували зірку за такий образ.

Популярна співачка Світлана Лобода часто відвідує Росію, чим неабияк обурює українців. Все тому, що в час продовження військової агресії з боку РФ багато артистів відмовились від концертів у сусідній державі, в той час, як Світлана Лобода щоразу показує кадри з російських концертів та премій. Водночас зірка відверто не говорить не про політику та не дає коментарів щодо свого ставлення до подій на Сході.

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Користувачі мережі звернули уваги на нещодавнє фото артистки, на якому вона позує в жовто-блакитних штанах і білій футболці. Знімок Світлана Лобода зробила перед виступом у Юрмалі. Саме це фото викликало чимало обговорень користувачів мережі.

Допис, поширений LOBODA️ (@lobodaofficial) 20 Сер 2018 р. о 2:54 PDT

У коментарях люди розділились: одні хвалили Світлану Лободу за прояв патріотичності, інші ж нещадно критикували. "Провокаторка!", "Вона не українка, а ганьба країни", "Я розчарована", "Мені соромно, що вона народилась в Україні. Але тепер це чудо російське", "Вона вже не знає, як привернути до себе увагу", "Як же вона огидно виглядає", – не стримували коментарів хейтери.

Багато людей звернулись до Світлани Лободи, щоб та прибрала провокативне фото зі свого блогу, бо вони більше не будуть підписниками зірки. Однак артистка ніяк не прокоментувала шквал несхвальних слів про її образ.

Нагадаємо, що Світлана Лобода переїхала жити до США. Там співачка народила другу доньку, яку назвала Тільдою. У декретну відпустку артистка йти не має наміру, тому поєднує материнські обов'язки з гастролями, які здебільшого проводяться в Росії.