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Це ганебно, – користувачі мережі розкритикували сексапільне фото Насті Каменських

2469 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Фото із соцмереж

Співачка Настя Каменських активно наповнює свій блог в Instagram пікантними знімками. Однак не всі прихильники артистки із захопленням переглядають такі світлини.

Талановита вокалістка дивує своїх прихильників все новими сексапільними знімками, на яких хизується стрункими формами. Нещодавно Настя Каменських опублікувала знімок з ванної кімнати. Там зірка стала перед дзеркалом у футболці та бікіні, засвітивши оголені сідниці перед камерою. 

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Звабливе фото викликало шквал коментарів. Хейтери одразу ж засипали зірку нещадною критикою, заявивши, що вона вульгарна та вже давно нецікава. "Настю, це ганебно!", "Мені така діва не потрібна", "Це дуже вульгарно... А якщо побачуть діти?", "Почала поводитись як повія", "Дуже гарно свою ж*пу показувати всій країні", "Скоро ще й в порно зніметься", "Я думала, що вона нормальна. Краще б своїм розумом хизувалась, а не сідницями", "Краще б пісню класну записала", "Настю, ти стала нецікавою", – з обуренням написали люди. 

Та попри таку критику в мережі знайшлись ті, хто захищав співачку. Люди стали на захист Насті Каменських, зазначивши, що вона красива та не має цього приховувати. Критику ж хейтерів назвали "банальною заздрістю".

Теги: LifeStyle Музика Настя Каменських
Джерело: 24 Канал
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