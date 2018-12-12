"Це ганебно": поліція прокоментувала зухвалі дії екс-патрульного, який втік до РФ

Заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що екс-патрульний із Харкова 23-річний Денис Кучеренко, який втік на територію Росії та отримав там паспорт, такими діями намагається уникнути подальшого процесу правосуддя.

Про це Олексій Білошицький прокоментував 24 каналу.

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Особа втекла на територію країни агресора, на територію Російської Федерації. На мою думку, він таким чином намагається уникнути подальшого процесу правосуддя. Особа знайшла собі такий вихід, я вважаю, що дуже ганебний,

– сказав заступник начальника департаменту Патрульної поліції.

Раніше 24 канал повідомляв, що колишній патрульний з Харкова Денис Кучеренко, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень (хабар і вимагання), ще під час слідчих дій щодо цього злочину втік на територію Росії, а нещодавно ще й отримав громадянство країни-агресора.

Дивіться відео коментар заступника начальника департаменту Патрульної поліції Олексія Білошицького: