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      "Це ганебно": поліція прокоментувала зухвалі дії екс-патрульного, який втік до РФ

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      Поліція прокоментувала зухвалі дії екс-патрульного, який втік до РФ
      Поліція прокоментувала зухвалі дії екс-патрульного, який втік до РФ / Фото з відкритих джерел

      Заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що екс-патрульний із Харкова 23-річний Денис Кучеренко, який втік на територію Росії та отримав там паспорт, такими діями намагається уникнути подальшого процесу правосуддя.

      Про це Олексій Білошицький прокоментував 24 каналу.

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      Особа втекла на територію країни агресора, на територію Російської Федерації. На мою думку, він таким чином намагається уникнути подальшого процесу правосуддя. Особа знайшла собі такий вихід, я вважаю, що дуже ганебний,
      – сказав заступник начальника департаменту Патрульної поліції.

      Раніше 24 канал повідомляв, що колишній патрульний з Харкова Денис Кучеренко, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень (хабар і вимагання), ще під час слідчих дій щодо цього злочину втік на територію Росії, а нещодавно ще й отримав громадянство країни-агресора.

      Дивіться відео коментар заступника начальника департаменту Патрульної поліції Олексія Білошицького:

       

      Теги: Поліція Новини Росії Новини України Україна – Росія Новини Харкова Судді
      Джерело: 24 канал
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