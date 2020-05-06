Це гірше за теракти 11 вересня і атаку на Перл-Гарбор, – Трамп про коронавірус
Ситуація з поширенням коронавірусу в США виявилася для країни гіршою за атаку на Перл-Гарбор і теракти 11 вересня. Цікаво, що Дональд Трамп назвав пандемію COVID-19 атакою.
Таку заяву зробив американський президент 6 травня, повідомляє AFP.
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Цього не повинно було статися,
– наголосив Трамп.
Американський лідер знову натякнув, що Китай мав усі можливості, щоб не допустити поширення захворювання.
Зверніть увагу! США залишаються лідером серед країн за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію, а також летальних наслідків. За час пандемії в США зареєстровано понад 1,2 мільйона випадків зараження. Понад 70 тисяч американців померли. Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.