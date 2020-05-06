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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Це гірше за теракти 11 вересня і атаку на Перл-Гарбор, – Трамп про коронавірус

      -
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / AP

      Ситуація з поширенням коронавірусу в США виявилася для країни гіршою за атаку на Перл-Гарбор і теракти 11 вересня. Цікаво, що Дональд Трамп назвав пандемію COVID-19 атакою.

      Таку заяву зробив американський президент 6 травня, повідомляє AFP.

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      Цього не повинно було статися,
      – наголосив Трамп.

      Американський лідер знову натякнув, що Китай мав усі можливості, щоб не допустити поширення захворювання.

      Зверніть увагу! США залишаються лідером серед країн за кількістю хворих на коронавірусну інфекцію, а також летальних наслідків. За час пандемії в США зареєстровано понад 1,2 мільйона випадків зараження. Понад 70 тисяч американців померли. Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, адже саме там – більшість випадків зараження в США.

      втрати сша
      Втрати США в конфліктах VS COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Дональд Трамп Китай Новини США Коронавірус COVID-19 Новини політики
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