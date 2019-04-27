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      Це гра з вогнем, – Кравчук про спроби попередньої влади скомпрометувати Зеленського

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      Спроби скомпрометувати Зеленського – неповага до українського народу, – Кравчук
      Спроби скомпрометувати Зеленського – неповага до українського народу, – Кравчук / Фото з відкритих джерел

      Представники старої влади можуть намагатися скомпрометувати лідера президентських виборів Володимира Зеленського. Такі дії – неповага до українського народу.

      Новому главі державі знадобиться терпіння, так вважає перший президент України Леонід Кравчук, пише "Громадське".

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      Кравчук назвав такі дії попередньої влади "грою із вогнем", оскільки Зеленського обрав народ.

      І я особисто вважаю, що будь-які негативні посили у бік Зеленського є неповагою до українського народу і перешкоджанням виконувати конституційні повноваження,
      – наголосив він.

      Екс-президент України додав, що особисто знайомий із Зеленським і вважає його порядною, чесною, відповідальною і освіченою людиною.

      "Він має гарну юридичну освіту, він навчився комунікації з людьми. Якщо він ще буде слухати команду, людей, які розбираються в деталях конкретних питань, то швидко перейме механізми реалізації та впливу", – зазначив Кравчук.

      За його словами, у світі "немає такого президента, який би знав усе". Однак президент має "навчитись чути і реагувати".

      Окрім того, напередодні Кравчук нагадав, що у падінні рейтингу винен сам президент. На думку колишнього президента України, новообраний лідер повинен говорити з народом відверто і чесно – інформувати про усі свої кроки, консультуватися із населенням та звітувати перед ним.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Леонід Кравчук
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