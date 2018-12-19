01:35
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      "Це какофонія, а буде ще гірше": про ситуацію в українській політиці і цінності журналістів

      327 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Журналісти повинні пояснювати, хто і за що насправді відповідальний, і вимагати від відповідей від тих людей. Поза тим як у дискредитацію української журналістики вкладено дуже багато, а журналістський цех не може об'єднатися навколо спільних цінностей та стандартів.

      Про це у програмі "Що це було?" на 24 каналі розповіла журналістка Hromadske.tv Анастасія Станко.

      Читайте також: Українську журналістку Анастасію Станко відзначили відомою премією в США

      Ведучий програми та народний депутат Сергій Лещенко зазначив, що журналістам потрібні коментарі президента щодо важливих подій, які відбуваються у країні. Але той намагається побудувати стіну.

      До неї – він усюди хороший, а все що за стіною – не коментує. До прес-конференції 16 грудня не коментував скандал навколо Сергія Семочка чотири місяці. Так само з Гандзюк – не коментував аж до її смерті. Все, що суперечить виборчій тактиці, все, що поза гаслом "віра, мова, армія" – не помічає,
      – сказав Лещенко.

      Станко
      Анастасія Станко

      Гостя програми Анастасія Станко додала, що журналісти повинні людям пояснювати: президент не може говорити про необхідність повернення поштарів, бо це не входить у його обов'язки. А захищати права людини, свободу слова – його обов'язки.

      Нехай за це відповідає, а не за Томос. Президент назвав питання церкви питанням національної безпеки, а Турчинов же взагалі вважає посяганням на національну безпеку слово "гендер". Це какофонія в українській політиці, і до виборів – буде ще гірше,
      – наголосила Станко.

      Лещенко
      Сергій Лещенко

      І поки ця какофонія звучить, журналісти не надто актуалізують тему цінностей та стандартів. "Триває війна, частина журналістської спільноти вважає, що до питання стандартів треба повертатися після перемоги над ворогом, що стандарти потрібно змінити. Але тепер хоча б іде дискусія навколо змісту професії, раніше і її не було", – сказала Станко.

      Існує недовіра між різними організаціями журналістів. Журналісти "на передовій", розслідувачі тощо – відчувають себе як "сам у полі воїн". Якщо щось станеться – навіть не знаєш, куди йти у пошуках захисту. Спільноти за собою не відчувають. Ми ще навіть не почали чесно говорити про проблеми: що ось цей матеріал – замовлення, а ось це взагалі соромно робити, а це – просто сміття. А професія то – не про це,
      – підсумувала Анастасія Станко.

      Відео повного інтерв'ю Анастасії Станко 24 каналу дивіться тут

      Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики журналісти ЗМІ Медіа
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 19 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      сьогодні , 00:00 "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      Іван Яковина 282
      Головні новини 19 грудня: Українські кораблі у Керченській протоці та позов Насірова на лікаря
      19 грудня , 22:15 Головні новини 19 грудня: Українські кораблі у Керченській протоці та позов Насірова на лікаря
      2968
      Одна история о "Русском мире"
      19 грудня , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 940
      Який вигляд мала головна ялинка України в різні роки незалежності
      19 грудня , 21:30 Який вигляд мала головна ялинка України в різні роки незалежності
      Юлія Михайлова 6444
      Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
      19 грудня , 21:00 Все про грудне годування: як правильно налагодити лактацію і успішно вигодувати малюка
      Яніна Ткачук 316
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Хелловін 2018: рецепти нереально смачних і моторошних страв з відео
      27 жовтня , 09:04
      Прогноз на 2019 рік: ціни, зарплати, курс валют
       18 грудня , 19:04
      Черговий скандал з Озілом – тренера збірної Німеччини не пустили через нього на тренування
       26 вересня , 14:55
      Футболіст Динамо потрапив у збірну тижня в Лізі Європи від УЄФА (ФОТО)
       9 листопада , 12:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук