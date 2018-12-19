"Це какофонія, а буде ще гірше": про ситуацію в українській політиці і цінності журналістів

Журналісти повинні пояснювати, хто і за що насправді відповідальний, і вимагати від відповідей від тих людей. Поза тим як у дискредитацію української журналістики вкладено дуже багато, а журналістський цех не може об'єднатися навколо спільних цінностей та стандартів.

Про це у програмі "Що це було?" на 24 каналі розповіла журналістка Hromadske.tv Анастасія Станко.

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Ведучий програми та народний депутат Сергій Лещенко зазначив, що журналістам потрібні коментарі президента щодо важливих подій, які відбуваються у країні. Але той намагається побудувати стіну.

До неї – він усюди хороший, а все що за стіною – не коментує. До прес-конференції 16 грудня не коментував скандал навколо Сергія Семочка чотири місяці. Так само з Гандзюк – не коментував аж до її смерті. Все, що суперечить виборчій тактиці, все, що поза гаслом "віра, мова, армія" – не помічає,

– сказав Лещенко.



Анастасія Станко

Гостя програми Анастасія Станко додала, що журналісти повинні людям пояснювати: президент не може говорити про необхідність повернення поштарів, бо це не входить у його обов'язки. А захищати права людини, свободу слова – його обов'язки.

Нехай за це відповідає, а не за Томос. Президент назвав питання церкви питанням національної безпеки, а Турчинов же взагалі вважає посяганням на національну безпеку слово "гендер". Це какофонія в українській політиці, і до виборів – буде ще гірше,

– наголосила Станко.



Сергій Лещенко

І поки ця какофонія звучить, журналісти не надто актуалізують тему цінностей та стандартів. "Триває війна, частина журналістської спільноти вважає, що до питання стандартів треба повертатися після перемоги над ворогом, що стандарти потрібно змінити. Але тепер хоча б іде дискусія навколо змісту професії, раніше і її не було", – сказала Станко.

Існує недовіра між різними організаціями журналістів. Журналісти "на передовій", розслідувачі тощо – відчувають себе як "сам у полі воїн". Якщо щось станеться – навіть не знаєш, куди йти у пошуках захисту. Спільноти за собою не відчувають. Ми ще навіть не почали чесно говорити про проблеми: що ось цей матеріал – замовлення, а ось це взагалі соромно робити, а це – просто сміття. А професія то – не про це,

– підсумувала Анастасія Станко.

Відео повного інтерв'ю Анастасії Станко 24 каналу дивіться тут.