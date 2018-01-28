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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це кольори прапора України: шанувальники Леді Гаги шаленіють від її нового образу

16:48, сьогодні 4002 Читать новость на русском
Леді Гага
Леді Гага / Instagram / @ladygaga

Леді Гага вкотре здивувала своїх прихильників новим образом. Цього разу вона показала свій синьо-жовтий "лук", який, судячи з усього, приготувала для вечірки або ж церемонії вручення музичних нагород "Греммі", що відбудеться цієї ночі.

Відповідні знімки зірка опублікувала в Instagram.

"Ніч перед "Греммі". Музика, музика і знову музика", – прокоментувала Гага одну зі своїх фотографій.

Читайте також: Оголошено номінантів "Греммі-2018"

Знімки в жовтій сукні і блакитному плащі шанувальникам дуже нагадали прапор України. "Жовто-блакитний вам дуже личить", "Це кольори прапора України", – зазначили користувачі в коментарях.

До слова, цього року зірки обрали особливий дрес-код на музичну церемонію "Греммі". В той час, як на церемонію "Золотий глобус" знаменитості обирали чорний колір у своїх образах, то на "Греммі" їх слід очікувати з прикріпленою білою трояндою до суконь та смокінгів, – в знак підтримки жінок, які постраждали від харассменту.

Як відомо, білий колір жінки здавна часто асоціювали з солідарністю і боротьбою проти дискримінації: так, суфражистки надягали світлий одяг під час протестів.

Нагадаємо, що імена переможців премії "Греммі" оголосять 28 січня 2018 року. Повний список номінантів можна подивитися на сайті премії.

Теги: Музика LifeStyle Мода Леді Гага
Джерело: 24 Канал
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