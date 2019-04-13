Це кошмар НАТО, – німецьке видання про російський ракетний комплекс

Кремль вважає свій зенітний ракетний комплекс С-400 бестселером. Хоча НАТО заперечують розхвалювання Росією можливостей цієї зброї, однак спростувати очевидних фактів не можуть.

Захід не знає точних характеристик С-400, однак заяви Москви викликають виправдану тривогу, пише німецький журнал Stern.

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Так, Росія переконує, що цей комплекс може вражати навіть «невидимі» військові літаки США. Автор статті Гернот Крампер стверджує, що Москва змогла переконати низку країн у відповідних можливостях своїх систем.

Хоча Захід сприймає такі заяви скептично, але комплекси вирішили закупити кілька з них, зокрема – Туреччина.

Видання зазначає, що присутність всього одного дивізіону С-400 в Сирії «змусила Захід віддати контроль над повітряним простором країни». Саме через ці ракетні комплекси кожен бойовий виліт їхніх сил ставав непередбачуваним.

Автор також додає, що російські ЗРК виявилися більш вигідними для Туреччини, яка завдяки цій покупці встала на шлях “меншої залежності (очевидно, від НАТО)”.

С-400 вважається більш просунутою, ніж американська система Patriot, і до того ж коштує майже в два рази дешевше,

– пояснює Крампер.

Зазначимо, Сполучені Штати Америки припинили постачання до Туреччини обладнання та деталі для малопомітних винищувачів-бомбардувальників F-35. Все через те, що Туреччина планувала купити російську систему зенітно-ракетної установки С-400.



Попри це, 29 березня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що питання про покупку Туреччиною у Росії зенітних ракетних систем С-400 є остаточно вирішеним.

Як С-400 завдяки Туреччині може знищити найдорожчу систему озброєння США?

Програма Joint Strike Fighter – найдорожча система озброєння всіх часів, і американський винищувач F-35 створили саме у її межах. Однак Росія може знищити потужну американську програму зсередини, а посприяє цьому Туреччина. Так, Анкара бере участь в програмі із залученням F-35 як партнер. При цьому вона планує використовувати західний винищувач одночасно з російською системою С-400. Наміри Туреччини дадуть змогу Росії проникнути в повітряну оборону альянсу та детально оглянути F-35.

Що таке С-400?Це російська зенітний ракетний комплекс нового покоління великого і середнього радіусу дії. Його створили для ураження засобів повітряно-космічного нападу — літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Кожна така система забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей.