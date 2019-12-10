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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Це козир, який використовує Росія, – Зеленський про акцію на Банковій щодо його політики

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      Зеленський прокоментував акцію на Баковій щодо його політики / Соцмережі

      Президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна є демократичною країною, тому тут прийнятні будь-які акції.

      Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі, куди він прибув на нормандський саміт, напівжартома зауважив, що жалкує, що вони для активістів відкрили Офіс Президента. За його словами, стало просто неможливо працювати – "вони там кричать і гудять".

      Про що говорить Зеленський! "Варта на Банковій": під Офісом Президента досі проходить акція – фото, відео

      Український гарант підкреслив, що під час зустрічі іншими країнами-членами "нормандської четвірки" він говорив, що в Україні немає жодного радикалізму – "бачите, у нас – нормальні люди, все нормально". 

      "Тобто, це не є аргументом вже. Ніхто нікому нічим не загрожує. І у російської сторони були аргументи, і вони їх наводили в деталях – хтось кричить, хтось проти. Тобто, дуже складний діалог з дуже непростими людьми", – зазначив політик. 

      Він наголосив, якщо вони хочуть, то хай збираються.

      Мені здається, такі акції – це козир і аргумент. І точно не для нас. Таким під час нормандського саміту користувався президент Російської Федерації, 
      – констатував Зеленський. 

      До слова, після зустрічі у нормандському форматі, активісти, які зібралися під Офісом Президента на вулиці Банковій у Києві заявили, що Зеленський у Парижі "не перетнув червоні лінії", тому вони не залишатимуться на безстроковий протест.

      Зверніть увагу! Зеленський окреслив свої "червоні лінії" щодо України

      Що відомо про акцію на Банковій

      Вона розпочалася ввечері 8 грудня та стала продовженням віче, яке того ж дня пройшло на Майдані. Мета обох акцій — змусити Зеленського не допустити "здачі національних інтересів країни під час нормандського саміту. Серед координаторів акцій на Банковій — "Рух опору капітуляції", "Свобода", "Національний корпус", "Національні дружини", "Демократична сокира". Вони наголосили на неможливості перетину так званих "червоних ліній". 

      Мовиться про:

      • проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, допоки не буде відновлено контроль над усією ділянкою російсько-українського кордону,
      • поступки РФ у питанні повернення Криму,
      • федералізація держави,
      • відмова від європейського курсу.

      Також біля Офісу президента учасники "Руху опору капітуляції" встановили наметове містечко та сцену, а також анонсували початок так званої "Варти року". 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019 Протести Офіс Президента Нормандський формат Президент України
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