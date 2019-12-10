Це козир, який використовує Росія, – Зеленський про акцію на Банковій щодо його політики

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що Україна є демократичною країною, тому тут прийнятні будь-які акції.

Зеленський під час спілкування з журналістами у Парижі, куди він прибув на нормандський саміт, напівжартома зауважив, що жалкує, що вони для активістів відкрили Офіс Президента. За його словами, стало просто неможливо працювати – "вони там кричать і гудять".

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Український гарант підкреслив, що під час зустрічі іншими країнами-членами "нормандської четвірки" він говорив, що в Україні немає жодного радикалізму – "бачите, у нас – нормальні люди, все нормально".

"Тобто, це не є аргументом вже. Ніхто нікому нічим не загрожує. І у російської сторони були аргументи, і вони їх наводили в деталях – хтось кричить, хтось проти. Тобто, дуже складний діалог з дуже непростими людьми", – зазначив політик.

Він наголосив, якщо вони хочуть, то хай збираються.

Мені здається, такі акції – це козир і аргумент. І точно не для нас. Таким під час нормандського саміту користувався президент Російської Федерації,

– констатував Зеленський.

До слова, після зустрічі у нормандському форматі, активісти, які зібралися під Офісом Президента на вулиці Банковій у Києві заявили, що Зеленський у Парижі "не перетнув червоні лінії", тому вони не залишатимуться на безстроковий протест.

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Що відомо про акцію на Банковій

Вона розпочалася ввечері 8 грудня та стала продовженням віче, яке того ж дня пройшло на Майдані. Мета обох акцій — змусити Зеленського не допустити "здачі національних інтересів країни під час нормандського саміту. Серед координаторів акцій на Банковій — "Рух опору капітуляції", "Свобода", "Національний корпус", "Національні дружини", "Демократична сокира". Вони наголосили на неможливості перетину так званих "червоних ліній".

Мовиться про:

проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, допоки не буде відновлено контроль над усією ділянкою російсько-українського кордону,

поступки РФ у питанні повернення Криму,

федералізація держави,

відмова від європейського курсу.

Також біля Офісу президента учасники "Руху опору капітуляції" встановили наметове містечко та сцену, а також анонсували початок так званої "Варти року".