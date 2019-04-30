Це лише початок, – експерт анонсував неминуче протистояння Зеленського з Путіним

В очах росіян успіх Зеленського буде означати перемогу позасистемності над системністю. Саме тому очільник Кремля не зацікавлений у досягненнях новообраного українського президента та вигадуватиме все нові і нові провокації.

Перемога несистемного над представником традиційної політичної еліти - удар по всій пострадянській системі, вважає журналіст та політичний оглядач Віталій Портніков, пише "Еспресо".

Читайте також: Російський політолог пояснив, чому Зеленський виграє першу суперечку із Путіним

Зеленський став небезпекою для Путіна вже після своєї перемоги на президентських виборах. При цьому очільник Кремля розуміє, чому результат виборів саме такий – "новообраний президент ніяк не асоціюється із політичною елітою країни". Такого очікували не лише українці – цього хочуть і росіяни.

Поки Зеленський тільки боровся за посаду президента, Путін міг цього не помічати, він був надто зосереджений на помсті Порошенку. Але ось Зеленський переміг і відразу ж став небезпекою,

– пояснює Портніков.

Російський лідер аж ніяк не зацікавлений у "перемозі несистемності над системністю", бо для Росії це "страшніше будь-якого Майдану"

"Це буде означати, що Кремль своєю боротьбою з Порошенком сам вирив собі могилу", – сказав експерт.

Саме тому, на думку Портнікова, Путін втягуватиме нового українського президента в одну провокацію за іншою – "паспорти є лише початком". Натомість Зеленський буде відповідати на ці провокації так, як і повинен відповідати позасистемний революціонер – оголошенням війни путінському режиму.

При цьому якщо Порошенко сприймав Путіна як лідера чужої країни, то Зеленський сприймає Путіна як главу чужої влади. Цивілізація у них загальна, аудиторія загальна, а ось режими відрізняються. Ось чому Зеленський набагато небезпечніший для Путіна, ніж Порошенко,

– зазначив він.

Однак тут новообраний президент, за словами Портнікова, теж може зіткнутись із великою небезпекою. Так, він у контексті протистояння з Путіним "все одно буде намагатися апелювати до так званого "російськомовного" електорату". Однак для збереження політичної підтримки Зеленському варто зрозуміти, що в неминучому протистоянні з Путіним він може розраховувати тільки на підтримку проукраїнського електорату. Мова йде про "тих 25 відсотків, які були проти нього і тієї частини своїх виборців, для яких українські цінності – не порожній звук".

Що відбувається із російськими паспортами на окупованому Донбасі?24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання. Однак це ще не все. Згодом російський лідер заявив, що Росія думає над наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям.



Володимир Зеленський відповів очільнику на його наміри та закликав не витрачати даремно час. Він також наголосив, що українці не захочуть стати "новою нафтою", на яку влада Росії намагається перетворити власний народ. Окрім того, Зеленський закликав не говорити з Україною мовою погроз. Після цього Путін зробив ще кілька заяв – зокрема, порадив повернути український паспорт Міхеїлу Саакашвілі та навіть запропонував подумати над ідеєю "спільного громадянства".