Це малюнок дитини, – сестра Меган Маркл розкритикувала королівський герб герцогині

Родина Меган Маркл продовжує розбурхувати мережу гнівними повідомленнями. Так, сестра герцогині Сассекської різко розкритикувала королівський герб, який належить не тільки самій дружині принца Гаррі, але й всім родичам

19 травня у британському місті Віндзор відбулось урочисте вінчання принца Гаррі та Меган Маркл. На королівське весілля прибули близько 3 тисяч гостей, серед яких – голлівудські знаменитості. Проте із родичів герцогині Сассекської на церемонії була тільки її мама – Доріа Редлан.

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Все тому, що нова сім’я батька Меган відзначилась гучними скандальними заявами щодо екс-акторки. А сам Томас Маркл відмовився вести доньку до вівтаря, заявивши, що має заплановану операцію. Однак причиною такого рішення могла стати інформація, що чоловік заробляє на королівському весіллі доньки.

Допис, поширений Meghan Markle (@meghanmarkle__) 19 Тра 2018 р. о 7:55 PDT

Нову хвилю бруду вилила 53-річна сестра Меган – Саманта Грант. Жінка, яка прикута до інвалідного візка, має давню ненависть до дружини принца Гаррі. На своїй сторінці в Twitter вона зазначила, що на весілля Меган Маркл не тільки не запросила родичів зі сторони її батька, але й близьких матері. Зокрема, тітку, з якою герцогиня має чудові стосунки.

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Також Саманта Грант не обійшла увагою подарунок Єлизавети ІІ – родинний герб Марклів. На думку, жінки, символ приналежності до королівської родини виглядає так, наче його "намалювали діти в садочку". Саманта нещадно розкритикувала й самі елементи, зображені на гербі. За її словами, "три пера, що позначають спілкування і силу слова" – це "ментальна мастурбація, м'яко кажучи".

Окрім цього, сестра Меган Маркл обурена тим, що її батька Томаса не запросили для урочистого вручення герба. За традицією, саме голова сім’ї повинен був здобути королівську емблему, однак її отримала герцогиня. Цей факт дуже обурив Саманту Грант.

A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 травня 2018 р.

Нещадна критика образила королівську родину, зокрема, британську королеву Єлизавету ІІ. За британськими традиціями, вся сім'я монарха схвалює призначення герба, а королева дає символу офіційну цінність.