Це моє натхнення, – Ірина Білик зачарувала знімком свого сина
Поп-діва українського шоу-бізнесу Ірина Білик підкорила мережу новими знімками свого молодшого сина.
Як відомо, у грудні 2015 року Ірина Білик здивувала заявою: зірка вдруге стала мамою. Сина вона назвала Табрізом. Хлопчика виношувала сурогатна матір, а батьком дитини став російський фотограф та стиліст Аслан Ахмадов, з яким артистка перебуває в цивільному шлюбі.
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З часу народження малюка минуло майже 3 роки, а Ірина Білик не приховує щастя від материнства. Артистка показала свого синочка та написала, як він росте та вчиться маніпулювати дорослими.
Це мій неймовірний хлопчик. Мій енерджайзер і моє натхнення. І у нас нова стадія – вивчаємо свої емоції і як вони впливають на дорослих (так-так, маніпуляції – це слабкість всіх малюків), а також на інших дітей,
– зазначила вона.
До слова, вперше Ірина Білик показала маленького Табріза у квітні 2018 року. Зірка разом із чоловіком Асланом Ахмадовим та їх нащадком взяла участь у стильній фотосесії для глянцю. А нещодавно в мережі з'явилось миле сімейне фото пари, на якому Табріз ретельно розглядає камеру, а його батьки щасливо спостерігають за ним.