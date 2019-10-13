Це мої методи, – Чорновол відверто розповіла, чому кнопкодавила у Раді

Нардепка попереднього скликання Тетяна Чорновол одна з небагатьох, хто може чесно розповісти, що займалася кнопкодавством у Верховній Раді. Ще за попередньої каденції, коли вона була нардепкою від "Народного фронту", журналісти не один раз спіймали її за цим заняттям. Про її мотивацію та ставлення до кнопкодавства – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.

У програмі "Рольові ігри" Данила Мокрика вона зізналася, що кнопкодавила, аби ухвалили потрібні закони.

Читайте також: Екснардепка Чорновол пояснила, чому пішла з "Народного фронту"

Вона повідомила, що багато потрібних законів Верховної Ради попереднього скликання були досягненні саме через невеликий відсоток кнопкодавства.

Те, що ви говорите – це невинні речі. І ви мені закидаєте невинні речі. До слова, кнопкодавство було за закон про митний режим для ввезення електромобілів. Що поганий закон? Говорімо про результати, а не про формулу,

– наголосила Чорновол.

"Для мене найголовніше – це державний інтерес. Це ви бачите на прикладі моєї діяльності. Це для мене правда. Ви ніколи не зможете звинуватити мене у тому, що я ігнорувала державний інтерес", – додала Тетяна.



Тетяна Чорновол розповіла, чому кнопкодавила

Також вона зізналася, що подекуди ситуація у Раді складалася наступним чином: "Фракція ухвалює рішення голосувати, але у фракції є група осіб, яка хоче, аби був прийнятий інший законопроєкт. Які були варіанти? Не прийти на засідання Верховної Ради".

Начебто і не проти фракції, а законопроєкт не приймається. Я не говорю, що це про "Народний фронт", я говорю загалом. Тобто був такий спосіб діяння – не приходити. Не тому що ти прийшов, а тому що ти – проти. І просто не голосувати. На жаль, така ситуація стосувалася важливих законопроєктів. Кнопкодавство дуже часто витягувало саме хороші законопроєкти, а не погані,

– заявила екснардепка.

Підсумовуючи цю тему кнопкодавства вона зауважила, що готова за це відповідати, але, якби була можливість, то вона й далі голосувала у такий спосіб, аби хороший законопроєкт пройшов. Згадавши свій законопроєкт про єдину базу споживачі газу, Чорновол сказала, що була готова за нього хоч сто разів кнопкодавити.

Дивіться повне інтерв'ю з Тетяною Чорновол: