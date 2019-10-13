05:19
14 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС

      Це мої методи, – Чорновол відверто розповіла, чому кнопкодавила у Раді

      2008 Читать новость на русском
      Чорновол відверто розповіла, чому кнопкодавила у Раді
      Чорновол відверто розповіла, чому кнопкодавила у Раді / 24 канал

      Нардепка попереднього скликання Тетяна Чорновол одна з небагатьох, хто може чесно розповісти, що займалася кнопкодавством у Верховній Раді. Ще за попередньої каденції, коли вона була нардепкою від "Народного фронту", журналісти не один раз спіймали її за цим заняттям. Про її мотивацію та ставлення до кнопкодавства – читайте в ексклюзивному інтерв'ю.

      У програмі "Рольові ігри" Данила Мокрика вона зізналася, що кнопкодавила, аби ухвалили потрібні закони. 

      Читайте також: Екснардепка Чорновол пояснила, чому пішла з "Народного фронту"

      Вона повідомила, що багато потрібних законів Верховної Ради попереднього скликання були досягненні саме через невеликий відсоток кнопкодавства.

      Те, що ви говорите – це невинні речі. І ви мені закидаєте невинні речі. До слова, кнопкодавство було за закон про митний режим для ввезення електромобілів. Що поганий закон? Говорімо про результати, а не про формулу,
      – наголосила Чорновол.

      "Для мене найголовніше – це державний інтерес. Це ви бачите на прикладі моєї діяльності. Це для мене правда. Ви ніколи не зможете звинуватити мене у тому, що я ігнорувала державний інтерес", – додала Тетяна.


      Тетяна Чорновол розповіла, чому кнопкодавила

      Також вона зізналася, що подекуди ситуація у Раді складалася наступним чином: "Фракція ухвалює рішення голосувати, але у фракції є група осіб, яка хоче, аби був прийнятий інший законопроєкт. Які були варіанти? Не прийти на засідання Верховної Ради".

      Начебто і не проти фракції, а законопроєкт не приймається. Я не говорю, що це про "Народний фронт", я говорю загалом. Тобто був такий спосіб діяння – не приходити. Не тому що ти прийшов, а тому що ти – проти. І просто не голосувати. На жаль, така ситуація стосувалася важливих законопроєктів. Кнопкодавство дуже часто витягувало саме хороші законопроєкти, а не погані,
      – заявила екснардепка.

      Підсумовуючи цю тему кнопкодавства вона зауважила, що готова за це відповідати, але, якби була можливість, то вона й далі голосувала у такий спосіб, аби хороший законопроєкт пройшов. Згадавши свій законопроєкт про єдину базу споживачі газу, Чорновол сказала, що була готова за нього хоч сто разів кнопкодавити.

      Дивіться повне інтерв'ю з Тетяною Чорновол:

       

      blog_ava
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      13 жовтня
      13898
      Теги: Новини України Народний фронт Скандал Кнопкодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 13 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      13 жовтня , 23:16 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 13898
      Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      13 жовтня , 22:10 Головні новини 13 жовтня: перемога Усика і скандальний візит Поклонської до Ердогана
      Емал Набі 1593
      Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      13 жовтня , 22:00 Всемогутній Ердоган, Трамп у багні та виключення Росії з ООН: блоги тижня
      Блоги тижня 1523
      Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      13 жовтня , 21:00 Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 1401
      Немає гідної зарплати, щоб йти на можливу смерть: ветаран АТО звернувся до влади
      13 жовтня , 20:30 Немає гідної зарплати, щоб йти на можливу смерть: ветаран АТО звернувся до влади
      Леонід Остальцев 2794
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук