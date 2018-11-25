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      Це може бути предметом спекуляції, – Сироїд про воєнний стан

      951 Читать новость на русском
      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / Фото з відкритих джерел

      Рішення про воєнний стан Президент України може прийняти одноособово.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказала заступниця голови Верховної Ради України Оксана Сироїд.

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      Проте він може використовуватися в контексті виборів, оскільки в Конституції зазначено, що вибори не проводяться в умовах воєнного стану.

      Якщо є декілька регіонів, в яких є воєнний стан, то там не проведуться президентські вибори, бо там обмежена свобода людей,
      – заявила Сироїд.

      На її думку, зараз багато людей напружилося в зв*язку з веденням воєнного стану, тому що можуть бути обмежені вибори.

      Я не виключаю, що це може бути предметом спекуляції,
      – наголосила Сироїд.

      Вже давно обговорюється, що Порошенко не буде впевнений у своїх силах перемогти на виборах.

      Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що опівночі 26 листопада буде скликано засідання очолюваного ним відомства, під час якого буде обговорено запровадження воєнного стану. Такий крок є пов'язаним з останніми агресивними діями Росії в Азовському морі. Раніше в Адміністрації Президента заявили, що вони засуджують агресію Кремля в Азовському морі та водночас додали, що Порошенко закликав ініціювати розгляд цього питання у рамках ООН і ОБСЄ.

      25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Оксана Сироїд
      Джерело: 24 канал
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