Це може розвірвати Україну, – Садовий про загрозу виборів на Донбасі

Вибори на тимчасово окупованих територіях України можуть проводитись лише за українським законодавством та після виведення російських найманців. А для цього потрібний тиск на Росію з боку Америки, Франції та Німеччини.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив міський голова Львова Андрій Садовий та пояснив: "Окуповані території України – це великий капкан. Російські найманці не хочуть звідти виходити, кажуть, проводити вибори. А як проводити вибори? Під дулом автомата? Єдиний варіант – це Америка, Франція, Німеччина, які мають зробити щось неможливе, щоб окупанти покинули територію".

До слова: Це гігантська проблема для Зеленського, – Яковина про вибори на Донбасі

За його словами, вибори теоретично можуть відбутись, однак, люди – зазомбовані і вибирати вони будуть явно не проукраїнськи налаштовані сили.

Ці вибори можуть розірвати Україну. Поспілкуйтеся з людьми, які втратили своїх рідних про те, що завтра на Донбасі будуть вибори і українські партії мають там брати участь. Але питання, хто їм дасть ефір чи можливість агітувати? Якщо зачистити територію, то окупант втікає. Якщо провести рік чи два активної праці з людьми, то тоді ситуація трохи буду збалансована,

– наголосив Садовий.

Він сказав, що розуміє мету президента, який хоче повернути території під український вплив та додав: "Капкан-диявола" розв'язати можна лише під неймовірним тиском на Росію зі сторони світу. Щоб вони втікали і за ними курилось, а після цього мають зайти українська поліція і спеціальні служби, почали працювати всі українські канали, і тоді може за 2, 3, 4, 5 чи 6 місяців щось буде змінюватись".

Що треба знати про проведення місцевих виборів в ОРДЛО? Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що має на меті провести місцеві вибори на Донбасі у жовтні 2020 року – одночасно з виборами по всій Україні.



9 грудня 2019 року під час зустрічі нормандської четвірки президент України наполягав на передачі кордону під контроль України. Однак Володимир Путін проти такого розвитку подій. Зеленський запропонував створити окрему підгрупу, яка займатиметься виключно питанням поетапного відновлення українського контролю над кордоном.



Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю газеті Bild заявив, що жодні незаконні формування на Сході України не можуть взяти участь у незаконних виборах. Водночас, за його словами, якщо у 2020 році на тимчасово окупованих територіях Донбасу не відбудуться вибори, то Україні слід почати пошуки альтернативи мінським переговорам.