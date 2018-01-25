Це на експорт? – американського генерала здивували дії України в оборонній сфері

Генерал-лейтенанту відставці Бен Годжес, який до грудня 2017 командував сухопутними силами США у Європі, висловив здивування щодо ситуації в оборонній сфері України.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на слова генерала на брифінгу в Гельсінській комісії, присвяченому Європейській безпеці в 2018-му.

Говорячи про Україну Годжес відзначив мужність та високу боєготовність українських військових. Водночас він розповів про своє здивування нерозвиненої координації в оборонному секторі України.

Читайте також: Генштаб засекретив дані про постачання до армії сучасної зброї

Генерал також пригадав свій візит до Харківського танкового заводу.

Я помітив на іншому боці території заводу цілий ряд блискучих нових танків. Я запитав: "Що це? – "Це на експорт" – "Експорт? Ви просите Джавеліни, а самі експортуєте танки?

– здивувався Годжес.

На думку американця, недостатня координація в оборонній сфері України пов’язана з нестачею прозорості в цій галузі.

"Вони мають технічну спроможність виробляти справді дуже гарні речі, але через те, яким чином побудована їх оборонна промисловість і недостатню прозорість, вони не купують, чи не можуть собі дозволити. Я не експерт, але вони могли б виробляти більше, але ми повертаємось до того, якою є структура їх економіки і як працює парламентський нагляд", – додав Годжес.