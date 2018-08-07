"Це наклеп, я нікого не бив": тренер з тхеквандо спростував інформацію про побиття жінки

Тренер підлітків з тхеквандо Юрій Сандуляк, якого звинувачують у побитті жінки через те, що вона зробила зауваження щодо сміття, спростував інформацію про інцидент. Він запевняє, що це наклеп.

Під Києвом двоє молодиків жорстоко побили жінку. Очевидці розповіли, що зловмисники наносили жінці удари в обличчя, від чого вона навіть втратила свідомість. Одним з нападників вважають професійного спортсмена та тренера підлітків з тхеквондо Юрія Сандуляка.

Читайте також: Жорстокий напад на школярку в Одесі: опубліковано фото учасниці побиття

Сам тренер зібрався писати спростування, адже він зазначає, що це наклеп.

Це наклеп. Нікого з жінок я не чіпав, ніде. Я тренер скількох дітей. Ви уявляєте, як я йду і починаю бити жінку? Ви подивіться, що в неї навіть синців немає. Вам не здається, що це підстава?

– прокоментував Юрій Сандуляк.

До слова, 31 липня в Одесі група дівчат-підлітків жорстоко побили ровесницю, а потім забрали її речі. Уся бійка супроводжувалась криками: "Як воно – бути хвойдою?" та нецензурною лексикою.