Це нас не влаштовує, – Путін про результати розслідування трагедії MH17 в небі над Донбасом

Російський президент Володимир Путін стверджує, що у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 немає ніяких доказів вини Росії.

Нещодавно оприлюднені результати розслідування очільника Кремля "абсолютно не влаштовують", заявив він після закінчення "Прямої лінії", яку транслюють РосЗМІ.

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спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга" у червні 2014 року на сході України.

Те, що ми бачили і представлено як докази вини Росії, – нас абсолютно не влаштовує, ми вважаємо, що там немає ніяких доказів,

– сказав він.

Зазначимо, раніше та ж група встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії.

За офіційною версією слідства, у збитті пасажирського "Боїнга" винні:

Ігор Гіркін ("Стрєлков") – у 2014 році він був одним з головних ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Вважають, що Гіркін знав про перекидання установки "Бук" і тісно співпрацював з відповідальними за його пересування на окупованій території.

– у 2014 році він був одним з головних ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Вважають, що Гіркін знав про перекидання установки "Бук" і тісно співпрацював з відповідальними за його пересування на окупованій території. Сергій Дубінський – ("Хмурий") – російський генерал, який просив доставити "Бук" для протидії українській авіації. Саме він координував пересування ракетного комплексу 17 червня, у день катастрофи MH17, а також брав участь у перекиданні зброї назад на територію Росії. До того ж, саме Дубінський розпорядився забезпечити охорону "Бука" на пусковій точці в районі Сніжного. Вважають, що "Хмурий" зіграв ключову роль у прийнятті рішення збити літак, бо чомусь вирішив, що цей літак – військовий.

– ("Хмурий") – російський генерал, який просив доставити "Бук" для протидії українській авіації. Саме він координував пересування ракетного комплексу 17 червня, у день катастрофи MH17, а також брав участь у перекиданні зброї назад на територію Росії. До того ж, саме Дубінський розпорядився забезпечити охорону "Бука" на пусковій точці в районі Сніжного. Вважають, що "Хмурий" зіграв ключову роль у прийнятті рішення збити літак, бо чомусь вирішив, що цей літак – військовий. Олег Пулатов – ("Гюрза", "Халіф") – колишній підполковник Збройних сил Росії. Він, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного. ;

– ("Гюрза", "Халіф") – колишній підполковник Збройних сил Росії. Він, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного. Леонід Харченко – ("Крот") – командир "розвідувального батальйону Крота" у "2-му відділі ГРУ ДНР". Причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску. Можливо, також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.

Імена осіб, причетних до катастрофи літака, оприлюднили також розслідувачі з Bellingcat у своєму звіті. Окрім офіційних підозрюваних, вони також назвали ватажка бойовиків Едуарда Гілазєва, Олега Шарпа, Ігоря Безлера, Сергія Поваляєва, Валерія Стельмаха, Ігоря Українця, Олександра Ходаковського, Олександра Семенова.

Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей. Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію несе відповідальність Росія. Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську. У РФ усі звинувачення заперечують.





Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17/ Інфографіка 24 каналу