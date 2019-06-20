19:22
20 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос
      Вєсті Кремля
      21:46, 19 червня
      Вєсті. UA: Як Ляшко рятував Вакарчука. Несподіване зізнання кума Путіна
      Вєсті.UA
      20:04, 19 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Це нас не влаштовує, – Путін про результати розслідування трагедії MH17 в небі над Донбасом

      348 Читать новость на русском
      Путін не побачив доказів вини Росії у збитті літака MH17
      Путін не побачив доказів вини Росії у збитті літака MH17 / Колаж 24 каналу

      Російський президент Володимир Путін стверджує, що у справі про катастрофу малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 немає ніяких доказів вини Росії.

      Нещодавно оприлюднені результати розслідування очільника Кремля "абсолютно не влаштовують", заявив він після закінчення "Прямої лінії", яку транслюють РосЗМІ.

      ЧЦікаво: Нові імена у справі катастрофи MH17 – МЗС вказує на Аксьонова, а "Новая газета" – на Суркова

      спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга" у червні 2014 року на сході України. 

      Те, що ми бачили і представлено як докази вини Росії, – нас абсолютно не влаштовує, ми вважаємо, що там немає ніяких доказів,
      – сказав він. 

      Зазначимо, раніше та ж група встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді російської армії. 

      За офіційною версією слідства, у збитті пасажирського "Боїнга" винні:

      • Ігор Гіркін ("Стрєлков") – у 2014 році він був одним з головних ватажків проросійських бойовиків на Донбасі. Вважають, що Гіркін знав про перекидання установки "Бук" і тісно співпрацював з відповідальними за його пересування на окупованій території.
      • Сергій Дубінський – ("Хмурий") – російський генерал, який просив доставити "Бук" для протидії українській авіації. Саме він координував пересування ракетного комплексу 17 червня, у день катастрофи MH17, а також брав участь у перекиданні зброї назад на територію Росії. До того ж, саме Дубінський розпорядився забезпечити охорону "Бука" на пусковій точці в районі Сніжного. Вважають, що "Хмурий" зіграв ключову роль у прийнятті рішення збити літак, бо чомусь вирішив, що цей літак – військовий.
      • Олег Пулатов – ("Гюрза", "Халіф") – колишній підполковник Збройних сил Росії. Він, ймовірно, був причетний до охорони установки "Бук" на місці пуску на південь від Сніжного.;
      • Леонід Харченко – ("Крот") – командир "розвідувального батальйону Крота" у "2-му відділі ГРУ ДНР". Причетний до охорони установки "Бук" в районі місця пуску. Можливо, також координував транспортування "Бука" з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію "Бука" з місця пуску назад в Росію.

      Імена осіб, причетних до катастрофи літака, оприлюднили також розслідувачі з Bellingcat у своєму звіті. Окрім офіційних підозрюваних, вони також назвали ватажка бойовиків Едуарда Гілазєва, Олега Шарпа, Ігоря Безлера, Сергія Поваляєва, Валерія Стельмаха, Ігоря Українця, Олександра Ходаковського, Олександра Семенова.

      Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей. Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію несе відповідальність Росія. Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську. У РФ усі звинувачення заперечують.

      збиття боїнга 777 мн17 авіакатастрофа донбас росія україна жертви
      Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Як вбили Дарію Лук'яненко: поліція розкрила подробиці
      сьогодні
      6589
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Розслідування MH17 Новини політики Катастрофа Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Самогубство чи вбивство: хто з політиків загинув за підозрілих обставин
      сьогодні , 19:02 Самогубство чи вбивство: хто з політиків загинув за підозрілих обставин
      Ірина Поліщук 376
      Хто такий Андрій Портнов: біографія і чому він не подобається студентам
      сьогодні , 18:29 Хто такий Андрій Портнов: біографія і чому він не подобається студентам
      581
      "Газпром" тянет время, чтобы загнать Украину в цугцванг
      сьогодні , 17:00 "Газпром" тянет время, чтобы загнать Украину в цугцванг
      Блог Соцмережі 1179
      Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      сьогодні , 14:39 Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо
      50117
      Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      сьогодні , 14:22 Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      Світлана Попова 7694
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук