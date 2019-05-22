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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Це наш маніфест і червона риска, – ветерани війни на Донбасі висунули Зеленському суворі вимоги

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      Ветерани війни на Донбасі звернулися до Зеленьского зі своїми основними вимогами
      Ветерани війни на Донбасі звернулися до Зеленьского зі своїми основними вимогами / Скріншот відео

      Ветерани війни на Донбасі з різних куточків України записали відеозвернення, адресоване шостому українському президенту Володимиру Зеленському. Зокрема, вони висунули йому низку угод.

      Як підкреслюють воїни у ролику, який оприлюднив "Рух ветеранів України, вони поважають волевиявлення українського народу та приймають результати вибору більшості громадян України. 

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      Але як люди, що воювали за нашу державу, ми завжди будемо відчувати відповідальність за подальший вектор розвитку України. Впливати на нього будь-якими векторами задля зміцнення обороноздатності та боротьби із зовнішніми і внутрішніми ворогами України. У зв’язку з насиченим інформаційним полем навколо Вашої особистості та Вашого оточення ми не до кінця розуміємо, чи збігаються Ваші особисті погляди на подальший курс розвитку країни із поглядом тих, хто проливав кров і віддавав життя за нашу державу,
      – пояснюють вони свій крок. 

      Також ветерани наголосили, що є готовими поділитися своїм баченням роботи у секторі безпеки та соціальної підтримки побратимів у будь-який час і будь-яким зручним для Зеленського способом.

      Водночас бійці оприлюднили свої основні вимоги, на виконання очікують найближчим часом:

      – рішуче викорінити з українського політикуму представників проросійських сил і змусити їх відповідати за скоєні злочини;

      "Вони, і саме вони несуть відповідальність за початок війни. Саме вони відіграють роль "п’ятої колони". Саме вони є рушійною силою зрадників і колаборантів. Чим більше вони маскують свою роботу на ворога під прикриттям бажаного миру, на тим більшу рішучість і безжальність ми від Вас очікуємо".

      – проявити політичну волю в покаранні корупціонерів і їхніх спільників;

      "Власне саме на цьому Ви й побудували свою політичну кампанію. Тому настав час переходити від слів до справи".

      – сприяти перегляду інституту громадянства, скласти перелік колаборантів і зрадників;

      "Ми є переконаними, що у країні, яка воює, право голосу має мати привілеї. РФ дала нам щирий подарунок – за кошти власного бюджету вирішила спростити процедуру отримання російського громадянства. Тому и маємо провести перелік колаборантів і зрадників. Якщо комусь треба допомогти зібрати валізи, ми радо допоможемо".

      – всебічно підтримувати становлення новоствореного Міністерства у справах ветеранів як основного органу, що опікується справами великої частини українського суспільства.

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      Нас – сотні тисяч, які пройшли горнила війни. Ціна свободи та незалежності України – це наше здоров’я та життя наших побратимів, це сльози тисяч матерів, батьків і дітей. Для нас це не просто звернення, це наш маніфест. Ми – згуртовані, рішучі та у жодному разі не дозволимо спаплюжити наш внесок у майбутнє України жодними способами зближення із зовнішніми та внутрішніми ворогами. Попри будь-які політичні вподобання дуже неоднорідного ветеранського руху, це наша червона риска,
      – підкреслили ветерани. 

      Також учасники війни на Донбасі наголосили, що на своїй землі вони відстоюватимуть її до останньої краплі крові. Відтак, Зеленський може їм допомогти або проігнорувати, щоправда вони давно звикли все робити самотужки.

      Це не вже не перші вимоги, які висувають Володимиру Зеленському. Зокрема, з подібними зверненнями до президента звернулися родичі українських політв'язнів. Крім того, громадська організація "Юридична сотня" висунула йому список рекомендацій щодо ветеранів.

      як розвивається ситуацію навколо інціатив зеленьского щодо донбасу та взаємин з росією:
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      Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Україна – Росія Президент України
      Джерело: 24 канал
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