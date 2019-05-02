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      Це наша з Аваковим спільна перемога, – Коломойський про президентство Зеленського

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      Арсен Аваков та Ігор Коломойський
      Арсен Аваков та Ігор Коломойський / Фото із відкритих джерел

      Український олігарх Ігор Коломойський дав інтерв'ю журналістам програми "Наші гроші", він зустрівся з ними у своєму офісі в місті Герцлія у Ізраїлі. Зокрема він розповів про те, як ставиться до результатів президентських виборів в Україні.

      Коломойський розповів, що перемогу Зеленського святкував в домі своїх батьків з рідними та друзями, які також перебувають в Ізраїлі. Серед них – Міндіч, Кіперман та Боголюбов. Адже президентські вибори припали на час єврейського свята Песах, яке вони разом відзначали.

      Читайте також: Зеленський скликає бізнесменів на зустріч: різка реакція Коломойського

      Крім цього, олігарх розповів, що з перемогою Зеленського його привітало чимало людей. На запитання журналістів про те, чи вітав його міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Коломойський відповів, що той йому не дзвонив. Однак наголосив, що з очільником МВС вони постійно спілкуються та вважають, що перемога Зеленського – це і їх перемога також.

      Журналіст: А давно партнерство в контексті вибору Зеленського у вас?

      – У нас немає партнерства щодо вибору Зеленського. У нас є фан-клуб Зеленського, тобто ми вболіваємо за нього. Ми взагалі й за Юлію Тимошенко разом вболівали. Ми вболівали проти Порошенка.

      Журналіст: А з якого періоду ви разом вболівали проти Порошенка?

      – Думаю, що ви знаєте, коли це почалося в Авакова. Не хочу за нього говорити. Але, якби мене запитали, коли в нього почався цей незворотний процес, коли  Порошенко перейшов рубікон, то це тоді, коли історія з сином Авакова була.

      Справа
      У чому суть справи "рюкзаків Авакова"

      Детальніше про справу розкрадання бюджетних грошей у МВС – читайте тут

      Зазначимо, що сам Коломойський вважає, що справа "рюкзаків Авакова" – це надумана історія, й не бачить схожості між нею та корупційними схемами в "Укроборонпромі".

      Коломойський про Порошенка 

      – Виборча кампанія вже закінчилася. Матч закінчився, рахунок на табло. Не треба нагнітати й продукувати взаємну ненависть. Проте ми з Порошенком не помиримося. Він мене прославив, хороша реклама була.

      – Скільки разів він мене згадував лише на дебатах на "Олімпійському. Проте тиждень після виборів пройшов й більше нічого з його уст про мене не звучало.

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Петро Порошенко Арсен Аваков Затримання сина Авакова Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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