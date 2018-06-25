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"Це найцінніші дари, які дало мені життя": Кендіс Сванепул показала щемливе фото синів

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Кендіс Сванепул з новонародженим сином Арієлем
Кендіс Сванепул з новонародженим сином Арієлем / Instagram / @angelcandices

"Ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул, яка нещодавно вдруге стала матір’ю потішила мережу новим фото, де її старший син Анакан цілує новонародженого братика Арієля.

Нове фото зірка оприлюднила в соцмережі Instagram.

"Це найцінніші дари, які дало мені життя. Я щаслива жінка, щоб бути їхньою мамою, щоб бути їхнім наставником у тій речі, яка називається життям. Тепер вони завжди будуть одне з одним. Анака і Арієль", – прокоментувала знімок щаслива матір.

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Чорно-білий знімок синів моделі, де старший цілує молодшого в чоло, вже зібрало майже півмільйона вподобань лише за 10 годин після публікації. 


Сини Кендіс – Анака та Арієль

Сванепул також показала в Instagram Stories інше фото, де вона пригортає до себе своїх синів.

Нагадаємо, що Кендіс народила другого сина від чоловіка Германна Ніколі 19 червня. Згодом зіркова пара зізналась, що назве хлопчика ім’ям Арієль. Подружжя також виховує старшого сина Анака, який з'явився на світ у жовтні 2016 року.

Теги: LifeStyle Мода Діти Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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