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"Це називається шпигунством": у Франції нагадали про регулярні прояви агресії Росії у космосі

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У Франції нагадали про регулярні прояви агресії Росії у космосі
У Франції нагадали про регулярні прояви агресії Росії у космосі / Фото з відкритих джерел

За словами міністра оборони Франції Флоранс Парлі, Росія намагалась перехопити сигнал з франко-італійського військового супутника. Мова йде про дивну поведінку російського супутника радіоелектронної розвідки "Луч-Олімп".

Про це повідомила Meduza

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Російський супутник наблизився до європейського космічного апарту Athena-Fidus, за допомогою якого армії Франції та Італії обмінюються секретною інформацією.

Поки наш супутник спокійно рухався заданою орбітою, до нього наблизився інший супутник. Близько. Надміру близько. Аж настільки, що ми мали підстави подумати, що він намагається перехопити нашу комунікацію. Це не просто недружній прояв. Це називається "шпіонаж",
– заявила Парлі.

І додала, що опісля інциденту за російським супутником будуть уважно спостерігати.

Франція
Міністр оборони Франції Флоранс Парлі

До слова, зовсім нещодавно поведінка російського супутника викликала серйозне занепокоєння у Вашингтоні. У Держдепартаменті США стурбовані вкрай аномальною поведінкою російського об'єкта, заявленого як "інспектор космічних апаратів". Адже він діє зовсім не так, як мав би – згідно із заявлених Росією функцій.

Ще раніше у США повідомлялося, що у 2015 році російський супутник наближався до двох американських комунікаційних супутників Intelsat. Тоді космічне командування ВПС США зверталося до Росії з вимогою надати пояснення незвичайної поведінки російського апарату. Загалом, незвичну поведінку російських апаратів у космосі США почали фіксувати з 2013 року.

Теги: Новини Росії Новини Франції Космос
Джерело: 24 Канал
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