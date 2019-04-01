Це не чужа нам країна, – Лукашенко із Сайдіком обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі

Білорусь підтверджує готовність докладати подальші зусилля і підтримувати процес мирного врегулювання в Україні.

Про це під час розмови зі спецпредставником діючого голови ОБСЄ в Україні та у тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Так, він зазначив, що Україна – це не чужа країна для білорусів, тому вони намагатимуться зробити все можливе, щоб відновити у ній мир, передає "Белта".

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"Хочу вас запевнити, що Білорусь завжди буде прикладати максимум зусиль для того, щоб підтримати діяльність вашої групи і вас як спецпредставника ОБСЄ в Україні. Ми у цьому напрямку все робимо. Якщо ми можемо зробити більше для миру в Україні, ми готові це робити", – наголосив Лукашенко під час розмови із Сайдіком.

Він додав, що така підтримка зумовлена перш за все тим, що Україна і Білорусь не чужі одне одному країни.

Це наша республіка, з якої ми жили довгий час в одному будинку. Дуже переплетені долі багатьох сімей і людей – білорусів і українців. Це не чужа нам країна,

– сказав Лукашенко.

Своєю чергою, у бесіді з журналістами за підсумками зустрічі Мартін Сайдік наголосив на єдності думок про те, що необхідно якомога швидше врегулювати конфлікт в Україні та покласти край стражданням цивільного населення і загибелі людей.

Зазначимо, що наприкінці січня представник ОБСЄ Мартін Сайдік представив свій план щодо досягнення миру на Донбасі. На його думку, протягом останніх років світ побачив, що мінські домовленості не є чіткими. Проте проект Сайдіка викликав багато питань, його так і не взялись розглядати серйозно.

Що таке мінські домовленості? "Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.