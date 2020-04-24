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      Це не факти, а роздруківки: звільнений Верланов відповів на закиди про корупцію від Уманського

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      Верланов каже, що у звинуваченнях Уманського проти нього немає жодних фактів
      Верланов каже, що у звинуваченнях Уманського проти нього немає жодних фактів / фото з фейсбуку

      Кабінет Міністрів України 24 квітня відправив у свідставку голову Державної податкової служби України Сергія Верланова. Раніше колишній міністр фінансів Ігор Уманський звинувачував його у корупції. Втім, як запевнив сам Верланов, у словах Уманського не було жодних фактів.

      За 1 день щось сказати – це абсолютно не відповідає здоровому глузду. Про це Сергій Верланов заявив в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

      Важливо Нефьодова та Верланова звільнили з посад

      Щодо того, що сказав ексміністр – там немає ніяких фактів. Це просто роздруківки формату А4, які говорять, що хтось щось кудись не доплачує. Я впевнений, що на слідчій комісії у наступні 6 місяців ми розкладемо це на атоми,
      – заявив ексголова податкової.

      Він підкреслив, що створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії є дуже правильним кроком. Верланов переконаний, що за її допомогою вдасться встановити істину.

      Що Уманський говорив про Верланова: коротко

      Ігор Уманський, перебуваючи на посаді міністра фінансів всього кілька днів, дослідив документи і заявив, що на податковій і митниці кудись зникають гроші. Тобто до бюджету доходить менша сума, ніж повинна була б.

      Відтак він закликав Кабмін звільнити очільників податкової і митниці Сергія Верланова і Максима Нефьодова. Мовляв, саме вони є на вершині цієї схеми.

      Щоправда, тоді звільнили самого Ігоря Уманського. Нефьодова і Верланова відправили у відставку вже через понад місяць після тієї історії.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Ігор Уманський Державна податкова служба Міністерство фінансів України Кабінет Міністрів України Корупція Сергій Верланов Новини України Новини політики
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