Це не мої проблеми, – Брітні Спірс відреагувала на вимагання грошей екс-чоловіка

Популярна співачка Брітні Спірс почувається щасливою з новим бойфрендом – Семом Асгарі. Однак її екс-чоловік Кевін Федерлайн не перестає турбувати зірку та вимагати від неї збільшення аліментів на дітей.

Минуло 11 років з часу розлучення Брітні Спірс та танцівника і ді-джея Кевіна Федерлайна. Після закінчення стосунків зірка довго оговтувалась від депресії та лікувала нервовий зрив. Відтак суд вирішив позбавити батьківських прав співачку та передати двох її синів на виховання до екс-чоловіка. За рішенням служителів Феміди, зірка повинна виплачувати щомісяця 20 тисяч доларів.

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Після допомоги медиків життя Брітні Спірс налагодилось. Вона стежить за своєю фігурою, почала стосунки з іншим чоловіком та на рівні з Кевіном Федерлайном виховує дітей. Однак через те, що співачка почала більше заробляти, її екс-коханий забажав збільшити втричі суму аліментів.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 15 Тра 2018 р. о 5:04 PDT

На таку вимогу Брітні Спірс відреагувала миттєво, повідомляє The Daily Mail. Інсайдер розповів, що зірка не буде виконувати вимогу Кевіна Федерлайна, бо "це не її проблеми". За словами інформатора видання, співачка не має наміру покривати витрати колишнього чоловіка на потреби його 4 дітей від попередніх стосунків.

Вона просто хоче, щоб все вирішилося якомога швидше. Але здаватися вона не буде. Брітні турбується, що якщо погодиться зараз збільшити суму аліментів, то хто їй дасть гарантію, що Кевін на цьому зупиниться і в наступний раз не зажадає від неї ще більше грошей?

– зазначив інсайдер.

Варто зазначити, за інформацією близького друга співачки, сама Брітні Спірс за місяць не витрачає на дітей більше 20 тисяч доларів. Відтак зірка не бачить потреби збільшувати виплати Кевіну Федерлайну.

"Згідно із законом двоє батьків повинні вносити свій вклад у виховання дітей. Де внесок Федерлайна?" – додав інсайдер.

І справді, з часу розлучення Брітні Спірс самотужки забезпечує своїх дітей. Окрім виплат аліментів, зірка одягає синів та тепер часто забирає їх до свого маєтку.