15:42
24 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    25°C 17°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бабусі Володі Путіна. Бутафорний центр
Вєсті Кремля
22:44, 23 травня
Вєсті.UA. Політ Луценка. Нова професія Іво Бобула
Вєсті.UA
21:13, 23 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Це не мої проблеми, – Брітні Спірс відреагувала на вимагання грошей екс-чоловіка

286 Читать новость на русском
Брітні Спірс відповіла на вимогу Кевіна Федерлайна
Брітні Спірс відповіла на вимогу Кевіна Федерлайна / Getty images

Популярна співачка Брітні Спірс почувається щасливою з новим бойфрендом – Семом Асгарі. Однак її екс-чоловік Кевін Федерлайн не перестає турбувати зірку та вимагати від неї збільшення аліментів на дітей.

Минуло 11 років з часу розлучення Брітні Спірс та танцівника і ді-джея Кевіна Федерлайна. Після закінчення стосунків зірка довго оговтувалась від депресії та лікувала нервовий зрив. Відтак суд вирішив позбавити батьківських прав співачку та передати двох її синів на виховання до екс-чоловіка. За рішенням служителів Феміди, зірка повинна виплачувати щомісяця 20 тисяч доларів. 

Читайте також: Брітні Спірс засвітила стрункі ноги в міні-сукні: спокусливе фото

Після допомоги медиків життя Брітні Спірс налагодилось. Вона стежить за своєю фігурою, почала стосунки з іншим чоловіком та на рівні з Кевіном Федерлайном виховує дітей. Однак через те, що співачка почала більше заробляти, її екс-коханий забажав збільшити втричі суму аліментів. 

На таку вимогу Брітні Спірс відреагувала миттєво, повідомляє The Daily Mail. Інсайдер розповів, що зірка не буде виконувати вимогу Кевіна Федерлайна, бо "це не її проблеми". За словами інформатора видання, співачка не має наміру покривати витрати колишнього чоловіка на потреби його 4 дітей від попередніх стосунків. 

Вона просто хоче, щоб все вирішилося якомога швидше. Але здаватися вона не буде. Брітні турбується, що якщо погодиться зараз збільшити суму аліментів, то хто їй дасть гарантію, що Кевін на цьому зупиниться і в наступний раз не зажадає від неї ще більше грошей?
– зазначив інсайдер. 

Варто зазначити, за інформацією близького друга співачки, сама Брітні Спірс за місяць не витрачає на дітей більше 20 тисяч доларів. Відтак зірка не бачить потреби збільшувати виплати Кевіну Федерлайну. 

"Згідно із законом двоє батьків повинні вносити свій вклад у виховання дітей. Де внесок Федерлайна?" – додав інсайдер. 

І справді, з часу розлучення Брітні Спірс самотужки забезпечує своїх дітей. Окрім виплат аліментів, зірка одягає синів та тепер часто забирає їх до свого маєтку. 

Теги: LifeStyle Музика Діти Брітні Спірс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
сьогодні, 15:01 Про антикорупційний суд як назрілий вихід з кризового становища
Василь Яніцький 95
Креативный класс – спасатели Украины?
сьогодні, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 617
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сьогодні, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 4175
Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
23 травня, 22:54 Іво Бобул в ексклюзивному інтерв'ю розповів про свою передвиборчу програму
Євген Назаренко 2273
Що означає зміна риторики Тимошенко
23 травня, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 8526
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук