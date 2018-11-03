"Це не означає створення Української церкви": у РФ прокоментували угоду Порошенка та Варфоломія
У Росії вже встигли прокоментувати підписану 3 листопада угоду про співпрацю між українським президентом Петром Порошенком та Вселенським патріархом Варфоломієм.
Про це інформує "Интерфакс".
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Угода між державою Україна та Константинопольським патріархатом не означає створення Української церкви. Поки тут немає чого коментувати,
– наголосив глава російського синодального Відділу по взаєминах Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.
Він також іронічно додав, що "всі ці конкордати української влади з Константинополем нічого не змінюють для мільйонів віруючих на Україні".
Додамо, що 3 листопада, у Стамбулі Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм в межах офіційного візиту глави держави до Туреччини. Сторони підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинопольським патріархатом.
Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.
Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.
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