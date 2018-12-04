"Це не поле нашої уваги": У Путіна вдають, що нічого не знають про захоплені українські кораблі

У Кремлі стверджують, що захоплені українські кораблі є "речовими доказами", тому з ними працюють слідчі органи. При цьому там нібито нічого не знають про те, де катери "Нікополь" і "Бердянськ" перебувають зараз.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише УНІАН.

Читайте також: Українські моряки у полоні РФ: відомо, в яких умовах перебувають хлопці

Так, представник Путіна прокоментував інформацію про те, що Росія перебазувала українські катери в окупованій Керчі.

"Я не можу відповісти на ваше запитання. Це не входить в поле уваги Кремля. Це скоріше прерогатива слідчих органів, які ведуть слідство і пред'являють звинувачення, і потрібно звертатися до них, щоб дізнатися. Наскільки ми розуміємо ці кораблі, ці катери є речовими доказами і стосуються справи, яка зараз ведеться", – сказав він.

Окрім того, Пєсков не відповів на запитання, чи віддасть Кремль катери в тому ж вигляді, як вони потрапили в російські руки.

Де вони я не можу сказати, вам потрібно звертатися до слідчих органів,

– додав прес-секретар Путіна.

Натомість видання ТАСС із посиланням на власні джерела пише, що кораблі Військово-морських сил України нібито залишаються в акваторії порту Керч.

"Катери перебувають у тій же акваторії Керченської морпорту, їх просто переставили до іншої причальної стінки, метрах в десяти від колишньої стоянки. Акваторію порту катера не покидали", – повідомив співрозмовник виданню.

Раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України і надалі пробують потрапити до моряків.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.