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      "Це не поле нашої уваги": У Путіна вдають, що нічого не знають про захоплені українські кораблі

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      У Кремлі вдають, що нічого не знають про захоплені українські кораблі
      У Кремлі вдають, що нічого не знають про захоплені українські кораблі / Фото з відкритих джерел

      У Кремлі стверджують, що захоплені українські кораблі є "речовими доказами", тому з ними працюють слідчі органи. При цьому там нібито нічого не знають про те, де катери "Нікополь" і "Бердянськ" перебувають зараз.

      Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише УНІАН.

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      Так, представник Путіна прокоментував інформацію про те, що Росія перебазувала українські катери в окупованій Керчі.

      "Я не можу відповісти на ваше запитання. Це не входить в поле уваги Кремля. Це скоріше прерогатива слідчих органів, які ведуть слідство і пред'являють звинувачення, і потрібно звертатися до них, щоб дізнатися. Наскільки ми розуміємо ці кораблі, ці катери є речовими доказами і стосуються справи, яка зараз ведеться", – сказав він.

      Окрім того, Пєсков не відповів на запитання, чи віддасть Кремль катери в тому ж вигляді, як вони потрапили в російські руки.

      Де вони я не можу сказати, вам потрібно звертатися до слідчих органів,
      – додав прес-секретар Путіна.

      Натомість видання ТАСС із посиланням на власні джерела пише, що кораблі Військово-морських сил України нібито залишаються в акваторії порту Керч.

      "Катери перебувають у тій же акваторії Керченської морпорту, їх просто переставили до іншої причальної стінки, метрах в десяти від колишньої стоянки. Акваторію порту катера не покидали", – повідомив співрозмовник виданню.

      Раніше з’явилась інформація, що українців розмістили у карантинних камерах на одиночному утриманні, водночас керівництво установи попросило їх зняти військову форму. Станом на 1 грудня адвокатам і українським консулам не вдалось відвідати військовополонених моряків у СІЗО "Лефортово". Представники України і надалі пробують потрапити до моряків.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      УКРАЇНСЬКІ МОРЯКИ У ПОЛОНІ Росії: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Володимир Путін Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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