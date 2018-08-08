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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це не просто ефект, це причина старіння, – вчені про відкриття

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Як боротися зі старінням
Як боротися зі старінням / tvoymalysh.com.ua

Британські науковці розробили сполуки, які можуть зупинити процес старіння людських клітин.

Науковці з Університету Екстера вивчили вплив цих сполук на структуру особливого виду клітин кровоносних судин, пише Medical Express.

В результаті досліду у зразках кількість клітин, які старіють, було зменшено на 50%.

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Біологи також з'ясували два ключові чинники, які відіграють головну роль у процесі старіння людського організму.

Це не просто ефект старіння – це причина, чому ми старіємо. Сполуки, розроблені в Ексетері, мають потенціал для налаштування механізмів, за допомогою яких відбувається старіння клітин,
– пояснила професор Лорна Харріс із Університету Ексетерської медичної школи.

Блокування роботи SRSF2 і HNRNPD прискорює старіння клітин на 25%

Блокування роботи SRSF2 і HNRNPD прискорює старіння клітин на 25%

З її слів, люди звикли думати, що пов'язані з віком захворювання, зокрема, рак, деменція і діабет, мають якусь унікальну причину. Та насправді вони мають один або два спільні механізми.

Результати дослідження можуть стати основою нового покоління антидегенеративних препаратів, що дасть можливість не тільки продовжувати життя, а й покращувати його якість.

Ці дані підвищують імовірність створення методів лікування для кровоносних судин, які стають більш жорсткими під час старіння, підвищуючи ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Вчені виявили, що саме ці два фактори сприяють старінню – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми SRSF2 і HNRNPD. Якщо заблокувати роботу цих сполук, то старіння клітин прискорюється на 25%.

Протестувавши три різні сполуки AP39, AP123 і RT01 вчені виявили, що кожна з них дає 40-50% зниження кількості клітин кровоносної судини, що старіють.

Наші з'єднання забезпечують мітохондрії в клітинах альтернативним паливом, щоб допомогти їм нормально функціонувати. Багато хвороб можна, по суті, розглядати як прискорене старіння, а підтримка здорових мітохондрій допомагає запобігти або, в багатьох випадках, повернути це назад, 
– додав професор Метт Уайтман.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Довголіття LifeStyle Медицина Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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