"Це не Росія": з'явилися фото та відео масових антиурядових протестів у Чехії
У столиці Чехії 23 листопада ввечері на акцію протесту вийшли тисячі людей. Вони вимагали відставки уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша під керівництвом його руху ANO.
Про це пише Radio Praha.
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Так, чехів обурила неспроможність парламенту 23 листопада висловити вотум недовіри урядові Андрея Бабіша.
Протестувальники зібралися у Празькому Граді та вирушили до Староміської площі. Як і на демонстрації 17 листопада, площа була майже цілком заповнена людьми.
У Празі на вулиці вийшли тисячі людей/ Джерело: tyden.cz
Чехи вимагають відставки уряду Бабіша/ Джерело: denikn.cz
Протестувальники скандували: "Чеська Республіка – це не Росія"/ Джерело: idnes.cz
Бабіша звинувачують у корупції/ Джерело: idnes.cz
Староміська площа заповнена людьми/ Джерело: idnes.cz
"Чеська Республіка – це не Росія, ми хочемо гідного уряду", – цитує гасла демонстрантів Idnes.cz.
Видання "Радіо Свобода" повідомляє, що люди також скандували: "Ми хочемо гідного уряду". Протестувальники звинувачують Бабіша у махінаціях із коштами Європейського Союзу.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.
Чому розгорівся скандал з прем'єром Чехії?Бабіша-старшого звинувачують у махінації з коштами Євросоюзу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС, Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Махінацію викрили, і почалось розслідування. Бабіш-молодший, якому батько приписував роль власника центру, звернувся до ЗМІ та заявив про його викрадення до окупованого Криму. Він розповів журналістам, що колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де йому склали довідку про психічне захворювання. Син каже, що нічого про це не знав. Після звинувачень висунутих проти прем'єра, як каже Бабіша-молодший, чоловік психіатра Діти Протопопової насильно відвіз його в анексований Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". Хоча сам Андрей Бабіш каже, що це все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть.
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