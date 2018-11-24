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      "Це не Росія": з'явилися фото та відео масових антиурядових протестів у Чехії

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      У Празі тисячі людей вимагали відставки прем'єра
      У Празі тисячі людей вимагали відставки прем'єра / Tyden.cz

      У столиці Чехії 23 листопада ввечері на акцію протесту вийшли тисячі людей. Вони вимагали відставки уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша під керівництвом його руху ANO.

      Про це пише Radio Praha.

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      Так, чехів обурила неспроможність парламенту 23 листопада висловити вотум недовіри урядові Андрея Бабіша.

      Протестувальники зібралися у Празькому Граді та вирушили до Староміської площі. Як і на демонстрації 17 листопада, площа була майже цілком заповнена людьми.

      Чехія Протести Бабіш
      У Празі на вулиці вийшли тисячі людей/ Джерело: tyden.cz

      Чехія Протести Бабіш
      Чехи вимагають відставки уряду Бабіша/ Джерело: denikn.cz

      Чехія Протести Бабіш
      Протестувальники скандували: "Чеська Республіка – це не Росія"/ Джерело: idnes.cz

      Чехія Протести Бабіш
      Бабіша звинувачують у корупції/ Джерело: idnes.cz

      Чехія Протести Бабіш
      Староміська площа заповнена людьми/ Джерело: idnes.cz

      "Чеська Республіка – це не Росія, ми хочемо гідного уряду", – цитує гасла демонстрантів Idnes.cz.

      Видання "Радіо Свобода" повідомляє, що люди також скандували: "Ми хочемо гідного уряду". Протестувальники звинувачують Бабіша у махінаціях із коштами Європейського Союзу.

      Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.

      Чому розгорівся скандал з прем'єром Чехії?Бабіша-старшого звинувачують у махінації з коштами Євросоюзу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС, Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Махінацію викрили, і почалось розслідування. Бабіш-молодший, якому батько приписував роль власника центру, звернувся до ЗМІ та заявив про його викрадення до окупованого Криму. Він розповів журналістам, що колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де йому склали довідку про психічне захворювання. Син каже, що нічого про це не знав. Після звинувачень висунутих проти прем'єра, як каже Бабіша-молодший, чоловік психіатра Діти Протопопової насильно відвіз його в анексований Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". Хоча сам Андрей Бабіш каже, що це все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть.

      Теги: Новини політики Скандал з прем'єром Чехії Чехія протести
      Джерело: 24 Канал
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