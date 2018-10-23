"Це не шантаж": у Вашингтоні відповіли на звинувачення Москви щодо виходу із ракетної угоди

Вашингтон заперечує закиди Кремля щодо ракетної угоди. Сполучені Штати планують вийти з договору про ліквідацію ракет середнього та меншого радіусу дії не для того, аби шантажувати Москву.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, пише "Радіо Свобода".

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24 канал писав, що у понеділок, 22 жовтня, Болтон зустрівся з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим у Москві. Згодом американський політик провів закриту зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Радник Дональда Трампа зазначив, що США ще не ухвалили остаточного рішення щодо розгортання ракет в Європі у разі розірвання договору.

Натомість Міністерство закордонних справ Росії заявило, що 22 жовтня Лавров і Болтон обговорили "перспективу взаємодії країн". Зокрема, йдеться про врегулювання регіональних конфліктів, ефективну боротьбу з тероризмом та підтримання стратегічної стабільності.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела писали, під час найближчих зустрічей з російськими чиновниками радник президента з національної безпеки Джон Болтон повідомить Росії, що США мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Згодом можливий вихід із ядерного договору анонсував президент США Дональд Трамп. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення. Також у Кремлі вважають, що такий крок зробив би світ більш небезпечним.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американський саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.