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      Це не шлях для України: Кучма заявив, що Зеленський не погодить особливий статус Донбасу

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      Леонід Кучма висловився щодо формули Штайнмаєра
      Леонід Кучма висловився щодо формули Штайнмаєра / Фото zn.ua

      Володимир Зеленський не піде на надання Донбасу особливого статусу та проведення виборів на окупованій частині Донбасу. У цьому переконаний представник України в Тристоронній контактній групі та другий президент України Леонід Кучма.

      Кучма сказав, що так звана формула Штайнмаєра під час зустрічі лідерів країн-учасниць перемовин у нормандському форматі "не буде затверджена – я впевнений". Відбулося це в кулуарах форуму YES) 2019 у п'ятницю, 13 вересня, пише Інтефакс-Україна.

      До слова, Кучма не має оптимізму щодо зустрічі в нормандському форматі

      "Потрібно знову сідати за стіл і визначати, що для України прийнятно, а що ні", – наголосив Кучма. Водночас він висловив переконання, що Президент України Володимир Зеленський не погодиться, щоб "іти сьогодні на вибори відразу, на особливий статус".

      Особливий статус із тими повноваженнями, які ставляться сьогодні, – що практично в нас Україна не унітарна держава, а якась або конфедерація, або федерація, ще й з пропозицією змінити Конституцію, – вибачте, це не шлях для України,
      – заявив Леонід Кучма.

      Представник України в ТКГ зазначив, що й амністія проросійських бойовиків у тому форматі, в якому її пропонують, неприйнятна: "Масової амністії не може бути. Амністію має пройти кожна людина. І амністії не повинні підлягати ті люди, на руках яких кров". 

      Чому говорять зараз про особливий статус Донбасу та амністію? У Росії хочуть іти на переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі за так званою формулою Штайнмаєра. Це алгоритм, запропонований німецьким ексміністром Франком-Вальтером Штайнмаєром. Він говорив ще у 2015 році, що розв'язати складну ситуацію на Донбасі можна паралельним виконанням сторонами конфлікту політичних пунктів і питань безпеки.

      А серед них: запуск закону про вибори, розведення військ, проведення виборів, визнання їх з боку ОБСЄ, надання Донбасу особливого статусу, і лише після цього – повернення Україні контролю над кордоном.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики
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