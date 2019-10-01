Це не сприйме населення, – Арахамія про те, чому Гончарук може втратити популярність

Новий уряд України спрямований на економічне зростання. Саме тому його очільник Олексій Гончарук може робити кроки, які спочатку не сподобаються простому населенню.

Гончарук може повторити долю польського реформатора Лєшєка Бальцеровича, так вважає глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише "УП".

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Так Арахамія прокоментував ініціативу уряду віддавати 70% надходжень на розвиток і 30% на соціальну сферу.

Я дуже до цього позитивно ставлюся. Хоча я розумію людей, які соціально не захищені, що вони хотіли б навпаки. Але тоді ми просто перекриваємо кислород наступним поколінням,

– сказав він.

Очільник фракції пояснив, що потрібно покращувати всю інфраструктуру, аби мотивувати молодь залишитись і не виїжджати в країни. Однак, за його словами, таке рішення не є дуже популярним політично.

"У нас завжди уряди були соціальні. Це уряд який спрямований зараз на економічне зростання. Це не дуже буде сприйматися серед простого населення. Але це потрібно зробити. Це метод, який треба робити", – пояснив Арахамія.

Він зазначив, що багато хто наводить приклад Польщі. У цьому контексті Арахамія згадав польського реформатора Лешка Бальцеровича.

А ви ж пам’ятаєте Бальцерович коли робив реформи, він був дуже і дуже непопулярний. Його всі ненавиділи, коли були ці "шокові" так звані реформи. А зараз він почесна людина і всі кажуть, от що він зробив для Польщі,

– пояснив голова фракції.

Таку ж долю він пророкує Гончаруку.

"Я вважаю, що є ризики у пана Гончарука бути на початку Бальцеровичем з погляду популярності. Тому що люди в нас звикли, ми така соціальна країна…", – додав Арахамія.

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Хто такий Лешек Бальцерович?Польський економіст і політик. Організатор та ідейний натхненник польських економічних реформ – так званої "шокової терапії" або "Плану Бальцеровича", їй у Польщі він проводив на початку 1990-их. Вона має на меті перетворення країни з плановою економікою на країну з ринковою економікою.



Після Революці ГідностіБальцерович неодноразово приїздив до України з виступами, в яких пояснював своє бачення основ реформування української економіки. З 22 квітня 2016 року був представником п'ятого президента України Петра Порошенка у Кабінеті міністрів та співголова групи підтримки реформ в Кабміні.