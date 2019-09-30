Це не вирішує головну проблему, – Фурса про легалізацію грального бізнесу в готелях

Легалізація грального бізнесу у п'ятизіркових готелях навряд зможе вирішити проблему присутності замаскованих під лотереї гральних зал, які кришуються правоохоронцями.

Новий законопроєкт пролегалізацію не дає відповіді на це питання, – зазначив в прямому ефірі 24 каналу фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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За його словами, головною проблемою зараз є те, що на кожному кроці відкриті "космолоти" чи якісь лотереї.

І закон не дає відповідь на це питання. Так, добре, в п'ятизіркових готелях буде дозволено, а в інших – заборонено. Добре. Але зараз також заборонено. Тобто це не є легалізація проблеми, тому що проблема залишається. Як нам пан Аваков ще в 2014 році сказав, що більше цього не буде? А якось воно є. Працює заборона? Не працює,

– наголосив Фурса.

Він нагадав, що коли гральний бізнес був у легальному полі, всі ігрові зали платили високі податки. А зараз вони платять хабарі, які платити дешевше ніж податки.

І та зміна в законі – те, що дозволять в п'ятизіркових готелях – чудово. Побудувати український Лас-Вегас десь під Одесою? Чудова ідея, так! Але це не відповідає на ключове питання – що робити з цими "космолотами", бо вони і зараз нелегально працюють,

– підкреслив аналітик.

Він пояснив, що незаконні наразі зали азартних ігор "кришуються" СБУ, прокураторою або поліцією. У кожного свій дах.

"Звісно, якщо ці структури цілковито зміняться, і туди прийдуть кришталево чисті люди – може вони перестануть кришувати. Але поки що цього не відбулося", – підсумував експерт.

Яким має бути гральний бізнес за новим законопроєктом Згідно з новим законопроєктом щодо легалізації грального бізнесу, азартні ігри будуть прововдити виключно на територіях готелів, на гральному обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнородним стандартам.



"Ми хочемо, щоб гральні автомати, гральні зали зникли з вулиці. Ми хочемо захистити, огородити людей, які є залежними. Це не означає, що такого виду бізнесу взагалі не повинно бути. Ні, звичайно. Він має бути цивілізованим", – пояснив прем'єр-міністр України Олексій гончарук.



