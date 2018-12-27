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      "Це не військова база": Зоря розповів, як Києво-Печерська та Почаївська лаври перейдуть до ПЦУ

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      Як Києво-Печерська та Почаївська лаври переходитимуть до ПЦУ
      Як Києво-Печерська та Почаївська лаври переходитимуть до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Перехід Києво-Печерської та Почаївської лаври до Православної церкви України відбуватиметься без будь-якого насильства. Віряни з часом будуть звільнятись від московського впливу і усвідомлювати, що Москва тут немає жодних ексклюзивних прав.

      Про це розповів архієпископ Євстратій Зоря в ефірі "5 каналу".

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      Архієпископ наголосив, що віряни повинні навчитись не реагувати на російську пропаганду, яку вони чують у цих храмах.

      Лавра – це не військова база. От Чорноморський флот у Севастополі – це була реальна небезпека. А Києво-Печерська чи Почаєвська лаври мають той вплив, який їм дають люди віруючі,
      – наголосив він.

      Євстратій Зоря зазначає, що віряни самі повинні навчитись фільтрувати пропагандистські вкиди і зрозуміти, що Росія не має "жодних ексклюзивних прав" у цих храмах.

      "Не реагуватимуть, коли їм будуть казати, що то розкол, що немає благодаті і то неканонічно. Вони це просто пропускатимуть повз вуха, бо приходять до святині", – наголосив священнослужитель.

      Відтак перехід Києво-Печерської та Почаївської лаври відбуватиметься без будь-якого примусу.

      І в міру того, як таких людей серед православних ставатиме більше, а прихильників "руського міра" буде дедалі менше, природним чином, не завтра, не післязавтра, не через місяць, можливо, навіть не через рік і не через три, але спокійно, без будь-якого насильства і протистояння, в тому числі за рішенням ченців, які там перебувають, ці святині рано чи пізно будуть в Українській Церкві,
      – наголосив архієпископ.

      До слова, в інтернеті опублікована онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату. Так, протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій на чолі зі своїми священиками.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      ЯКІ ПАРАФІЇ ВЖЕ ПЕРЕЙШЛИ ЗІ СКЛАДУ УПЦ МП ПІД ЮРИСДИКЦІЮ ПЦУ:
      Теги: Томос Православна церква України Почаївська лавра Новини України Новини політики Релігія
      Джерело: 24 Канал
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