Це не його категорія і не його місце: Семенюк про політичну кар'єру Данилюка

Олександр Данилюк пробув на посаді секретаря РНБО лише п'ять місяців і от вирішив піти у відставку. Про причини відставки Данилюка та його політичні амбіції – у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Тарас Семенюк.

– Для мене це було несподіванкою. І навіть певною мірою я маю відчуття, що Данилюк там не прижився. Команда Зеленського – це оточення Володимира Зеленського, з якою він працював роками. А Данилюк долучився до них лише десь на старті передвиборчої кампанії. Очевидно, що він використав свій репутаційний потенціал і зараз вже не потрібний команді.

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Кому міг заважати Данилюк

– Я думаю, що це гра Богдана. Він має вплив на президента, напевно представляє йому певні пропозиції та рішення. Богдан – фаховий юрист, тому Зеленському потрібен такий голова Офісу, бо це більше канцелярська та юридична робота. Звісно, не без політичних інтриг.

– Я був здивований, коли Данилюка призначили секретарем РНБО. Це абсолютно не його категорія, не його місце. Навіть злі язики говорили, що сам Данилюк сильно образився на таке призначення і для себе він сприймає це як особливу поразку.



Політичний експерт Тарас Семенюк.

– У нашій політичній історії так склалося, що коли чиновника відправляли в РНБО, то це вважалося засланням та неповагою. І єдина людина, яка була задоволена цією посадою – Володимир Горбулін. Про це він писав у своїй книзі, зазначаючи, що це дуже важлива і фундаментальна робота, але нею має займатися фахівець з оборонки та сектора безпеки.

– Але з Турчиновим все було інакше. Якщо пригадуєте, то він погодився обіймати цю посаду лише за умови змін у законі. І тоді дійсно додавали певних повноважень і впливу. Зараз Данилюк не зміг цим скористатися.

Чи зроблять Данилюка послом

– Невідомо, яке наступне призначення чекає Олександра Данилюка – який нещодавно написав заяву про звільнення з посади секретаря РНБО – і чи чекає взагалі. Адже всередині найближчої команди Володимира Зеленського відбувається гра, де вони навіть між собою змагаються щодо впливу на президента. Данилюка навряд призначать послом, адже процедура у такому випадку мала б виглядати інакше.

Я далекий від цієї версії, що Данилюка можуть призначити на посла, тому що процедура призначення посла з коректної й політичної точки зору виглядає трішки інакше. Якщо хочуть призначити, то принаймні це якось би вже афішували навіть зараз з ООН. Якщо призначають, то звільняють указом. Не він подає у відставку, а звільняють. І тільки після цього йде одразу призначення на посла. Тобто є певна процедура, яка працює в цілому світі й в нас теж. Тут він сам написав заяву про відставку.

– Спрогнозувати, чи можливе наступне призначення – складно, адже всередині команди Зеленського йде непроста гра. Можливо, буде якесь інше призначення. Не готовий відповісти. Бо знаючи, що всередині, скажімо, найближчої команди президента України відбувається така доволі цікава гра, де вони навіть між собою змагаються щодо впливу на президента.

Що відомо про відставку Данилюка?Олександр Данилюк написав заяву перед початком візиту Зеленського до США для участі у Генасамблеї ООН, однак інформація про її наявність з'явилась 27 вересня. Володимир Зеленський розгляне її одразу після повернення в Україну.



ЗМІ, посилаючись на власні джерела пишуть, що Данилюк вирішив піти через конфлікт, який у нього виник з главою ОП Андрієм Богданом. У чиновників з команди президента Зеленського нібито вже кілька місяців складні відносини.