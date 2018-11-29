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      "Це нечувано". Баскетболіст "Баварії" скаржиться, що його плутають з Ібрагімовичем: відео

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      Баскетболіст "Баварії" скаржиться, що його плутають з Ібрагімовичем
      Баскетболіст "Баварії" скаржиться, що його плутають з Ібрагімовичем / Meduza

      Захисник баскетбольного клубу "Баварія" Ніхад Джедовіч з Боснії скаржиться, що його часто плутають із зірковим футболістом.

      Зокрема, оборонця баскетбольного клубу плутають зі шведом Златаном Ібрагімовичем, який наразі виступає в США.

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      "У Златана балканські гени. З того часу як я відростив волосся, кожен день хтось відзначає мене хештегом в інстаграмі або твіттері. Цього літа я їздив до Парижа на три дні. Не можу сказати, що взагалі всі, але кожен другий зупиняв мене для спільного фото. Це нечувано", - сказав Джедовіч в інтерв'ю офіційному каналу Євроліги.

       

       

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      Теги: Спорт Футбол Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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