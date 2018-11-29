"Це нечувано". Баскетболіст "Баварії" скаржиться, що його плутають з Ібрагімовичем: відео
Захисник баскетбольного клубу "Баварія" Ніхад Джедовіч з Боснії скаржиться, що його часто плутають із зірковим футболістом.
Зокрема, оборонця баскетбольного клубу плутають зі шведом Златаном Ібрагімовичем, який наразі виступає в США.
Читайте також: В Англії футболіст покусав суперника під час матчу: відео
"У Златана балканські гени. З того часу як я відростив волосся, кожен день хтось відзначає мене хештегом в інстаграмі або твіттері. Цього літа я їздив до Парижа на три дні. Не можу сказати, що взагалі всі, але кожен другий зупиняв мене для спільного фото. Це нечувано", - сказав Джедовіч в інтерв'ю офіційному каналу Євроліги.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні17 листопада 2013 , 19:17
Через систему VAR немає бажання святкувати голи, – гравець "Барселони"3 вересня , 13:17
Ленс відновиться до матчу проти "Генгама"21 лютого 2015 , 14:00
Кравець потрапив у список найкращих гравців 19 туру Бундесліги1 лютого 2016 , 17:37