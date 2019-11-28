Це негативний сигнал для інвесторів, – міністерка Бабак про справу Садового

Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що такі приклади як справа Андрія Садового можуть загальмувати процес залучення інвестицій в Україну. Мовляв, у цій справі помітно дуже багато політики.

Помітно, що питання землі у громадах абсолютно не впорядковане, підкреслила Альна Бабак у коментарі "Радіо Свобода".

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За її словами, у земельних питаннях "кожного мера та кожну громаду" потрібно захистити законом. Сама ж міністерка виступає за ухвалення закону про планування використання земель.

Андрій Садовий і міська рада, які ухвалювали рішення про виділення земельної ділянки, не були захищені законом. Мені дуже сумно, що інвестиційний процес в Україні може бути загальмований такими прикладами. Це є сигналом для інвесторів, тому ця справа має бути вирішена якомога швидше,

– наголосила Бабак.

Чому САП оголосила підозру Садовому

21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру. Тоді її очолював Юрій Луценко.

У 2016 році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

Підозру оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше обіймав посаду керівника управління земельних ресурсів ЛМР.

Що каже про підозру сам Садовий

Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що надана компанії СТР земля не належить громаді Львова. Насправді ж у рішенні Апеляційного адмінсуду від 27 березня 2019 року вказано ця земля була і залишається власністю громади Львова. Садовий пояснив, що мерія мала право здавати цю землю в оренду і продавати.

Щодо звинувачення у заниженні вартості землі, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

Мер Львова наголосив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснювала сертифікована компанія.