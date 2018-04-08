23:47
8 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
14°C 2°C
  • понеділок
    17°C 4°C
  • вівторок
    18°C 5°C
  • середа
    20°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Гуртки та секції: як виглядало дитяче дозвілля
Згадати все
23:34, 5 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВЕЛИКДЕНЬ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України

5579 Читать новость на русском
Ігор Романенко
Ігор Романенко / Соцмережі

Після отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля весь світ об'єднався, щоб протистояти Росії, відтак і Україна має використати цю ситуацію, оскільки зараз жертви війни на Донбасі для багатьох у Європі – лише статистика.

Таку заяву зробив екс-заступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, передає "Апостроф".

Читайте також: Племінниця російського шпигуна Скрипаля вкотре відзначилася резонансною заявою

За його словами, після справи щодо російського шпигуна Сергія Скрипаля в діях багатьох країн ми бачили міжнародну єдність у здійсненні тиску на Росію.

"Україна, безумовно, має використовувати цю ситуацію, щоб вкотре продемонструвати підступність дій російського керівництва та їхні наслідки не лише для себе, а й для потужних європейських держав. Вже визнають вплив Росії на Brexit, на вибори в країнах-членах ЄС, від такого втручання постраждали і Сполучені Штати", – зауважив він.

Крім того, військовий зауважив, з іншого боку, ми бачимо, що події довкола однієї людини, як це сталося у випадку із Сергієм Скрипалем, тобто спроба знищити аж одного російського шпигуна, спричинили цілу лавину подій.

Можливо, це прозвучить дещо цинічно, але смерті десятків тисяч людей, сотень дітей в Україні протягом чотирьох років гібридної війни для багатьох у Європі – лише статистика. Це несправедливо. Те, що сталося зі Скрипалем та його донькою чи з дітьми в Кемерові, ми сприймаємо як трагедію й висловлюємо співчуття. Але хто подумає про 242 українських дитини, про наших громадян, які загинули? Треба робити все можливе для того, щоб це не стало статистикою. Потрібно показувати світові, що роблять Росія та її керівництво,
– констатував Романенко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Теги: Новини України Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Європа Новини США Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
сьогодні, 22:33 Головні новини 8 квітня: страшна трагедія в окупованому Криму, смертельна хімічна атака в Сирії
1430
Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
сьогодні, 22:01 Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
Блог Медіа 402
Бермудський трикутник боротьби з корупцією
сьогодні, 19:00 Бермудський трикутник боротьби з корупцією
Блог Медіа 584
ТОП найбільш очікуваних смартфонів
сьогодні, 18:31 ТОП найбільш очікуваних смартфонів "другого ешелону" в 2018 році
Анастасія Можаровська 833
Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
сьогодні, 12:01 Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
Ольга Черненко 1928
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук