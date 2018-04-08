Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України

Після отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля весь світ об'єднався, щоб протистояти Росії, відтак і Україна має використати цю ситуацію, оскільки зараз жертви війни на Донбасі для багатьох у Європі – лише статистика.

Таку заяву зробив екс-заступник голови Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, передає "Апостроф".

Читайте також: Племінниця російського шпигуна Скрипаля вкотре відзначилася резонансною заявою

За його словами, після справи щодо російського шпигуна Сергія Скрипаля в діях багатьох країн ми бачили міжнародну єдність у здійсненні тиску на Росію.

"Україна, безумовно, має використовувати цю ситуацію, щоб вкотре продемонструвати підступність дій російського керівництва та їхні наслідки не лише для себе, а й для потужних європейських держав. Вже визнають вплив Росії на Brexit, на вибори в країнах-членах ЄС, від такого втручання постраждали і Сполучені Штати", – зауважив він.

Крім того, військовий зауважив, з іншого боку, ми бачимо, що події довкола однієї людини, як це сталося у випадку із Сергієм Скрипалем, тобто спроба знищити аж одного російського шпигуна, спричинили цілу лавину подій.

Можливо, це прозвучить дещо цинічно, але смерті десятків тисяч людей, сотень дітей в Україні протягом чотирьох років гібридної війни для багатьох у Європі – лише статистика. Це несправедливо. Те, що сталося зі Скрипалем та його донькою чи з дітьми в Кемерові, ми сприймаємо як трагедію й висловлюємо співчуття. Але хто подумає про 242 українських дитини, про наших громадян, які загинули? Треба робити все можливе для того, щоб це не стало статистикою. Потрібно показувати світові, що роблять Росія та її керівництво,

– констатував Романенко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.