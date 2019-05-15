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      Це "нормалізація" всього, що дозволяє собі РФ, – Клімкін про зняття санкцій з Росії в ПАРЄ

      2387 Читать новость на русском
      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / 24 канал

      Якщо з Росії знімуть санкції у ПАРЄ, то це запустить процес "нормалізації" всіх кроків Кремля, що порушують міжнародне право. Про це заявив очільник МЗС України Павло Клімкін. Він наполягає, що ті країни, які активно лобіюють це питання, мають усвідомлювати наслідки повноправного членства РФ у Раді Європи.

      Одим з таких Клімкін називає підрив мінських домовленостей, а тих, хто готовий зняти санкційний тиск з країни-агресора без виконання нею жодних з поставлених умов, – співучасниками знищення угод, досягнутих у Мінську. 

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      "Питання ж не лише у тому, чи працює Мінськ і хто як його виконує. Для України це справа життєвого значення. Питання у тому, що прецедент повернення Росії в ПАРЄ матиме значні символічні наслідки – це запускає процес "нормалізації" всього, що дозволяє собі РФ без жодних кроків з її боку до нормальності. І ті, хто уможливлює таку викривлену глобальну реальність, мають понести за це частину відповідальності", – переконаний міністр. 

      Він попередив, якщо Європа йтиме на повідку у Росії, то невдовзі від Ради Європи і загалом від усіх європейських цінностей може нічого не лишитись. 

      Клімкін додав, що у розмові з колегами-міністрами у Брюсселі говорив саме про це. Проте наголосив – слова підбирав, проте в "політкоректність гратися більше не будемо". 

      Під час цього візиту голова українського МЗС поставив Раді Європи ультиматумякщо там погодяться зняти санкції з Росії, то Україна готова відмовитися від дотримання Мінських угод.

      Чому на Росію наклали санкції у Раді Європи? Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу у зв’язку з анексією Криму, а Росія у відповідь перестала брати участь у сесіях Асамблеї. У червні 2017 року Москва також вирішила припинити сплачувати свій внесок. Відновити його збираються, коли "ПАРЄ усуне загрозу подальшої дискримінації національних делегацій".

      У 2018 році генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена. Натомість глава російського МЗС на це відповів, що Росія сама вийде з Ради Європи, якщо постане питання про її виключення.

      У травні 2019 все перевернулось догори дригом, і Ягланд вже говорить про зовсім інше – що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою. Це дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Мінські домовленості Санкції Павло Клімкін ПАРЄ МЗС України
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