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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Це нова точка відліку нашої свободи, – Юлія Тимошенко привітала зі створенням Помісної Церкви

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      Юлія Тимошенко привітала українців зі створенням Помісної Церкви
      Юлія Тимошенко привітала українців зі створенням Помісної Церкви / Фото з відкритих джерел

      Створення Єдиної Української Православної Церкви та обрання митрополита Епіфанія її першим предстоятелем – це віколомна подія, до якої українська нація йшла століттями.

      Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці в Facebook, вітаючи всю Україну.

      Для національної історії, нашого поступу це нова точка відліку нашої свободи на тернистому шляху боротьби за право бути Вільним Народом! 
      – наголосила лідер"Батьківщини".

      Вона також подякувала Патріарху Філаретові, завдяки якому ця велична подія стала можливою.

      "Все своє життя він присвятив створенню Єдиної Української Православної Церкви! Народ України ніколи не забуде його історичний внесок в ствердження нашої Незалежності. Бажаю Патріарху доброго здоров‘я і довгих років життя, щоб він бачив результати своїх зусиль, щоб його мудрість допомагала нам всім на шляху становлення нової незалежної церкви", – написала Юлія Тимошенко.

      Теги: Релігія Новини України Новини політики Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 Канал
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